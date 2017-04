„Ze stávajících kandidátů uvidíme, jak to dopadne a co řeknou členové našeho týmu,” prohlásil Babiš. „Stropnický bude lídr naší kandidátky v Praze a to je nejdůležitější,” dodal.

Pokud by Stropnický do boje o Hrad šel, pak s penězi od hnutí počítat nemůže. To má podle svého předsedy dluhy a peníze bude potřebovat na sněmovní volby.

ANO svého kandidáta vybere ve vnitrostranickém referendu. Podle Babiše Stropnický o tuto pozici zájem nemá.

Stropnického Babiš nepřekvapil. „Jak to bude se mnou, se uvidí. Pro nás jsou prioritní volby do Sněmovny. Mám v tom nezanedbatelný úkol jako předseda a patrně lídr kraje Praha,” řekl ČT.

Podle něho diskuse o případném kandidátovi začne až po volebním sněmu. Zopakoval, že hnutí s velkou podporou veřejnosti by svého kandidáta dát mělo. „Tím jsem nemyslel nejapně sebe,” podotkl.