„Chtěl bych vám všem oznámit, a činím tak poprvé v Jablunkově, myslím, že je to zcela na místě před svými rodáky, před lidmi a před místem, které mě formovalo, že budu kandidovat na funkci prezidenta.“ Na to několik stovek lidí , kteří se tísnili ve zcela zaplněné jablunkovské radnici reagovalo dlouhým aplausem.

„Hlavním důvodem mé kandidatury jsou mé obavy o osud novodobé české demokracie. Není mi lhostejný nárůst extremismu a populismu a jisté občanské apatie vůči základním demokratickým hodnotám,” uvedl v tiskové zprávě Drahoš.

Starosta Jablunkova Jiří Hamrozi (KDU-ČSL) předpokládá, že sehnat 50 tisíc podpisů nebude pro Drahoše problém. „Když vezmu, že na Jablunkovsku žije nějakých 22 tisíc lidí, odečtu děti, tak 10 tisíc podpisů by tady mohl sehnat během týdne,“ nastínil první jablunkovský radní, jakou má Drahoš podporu v regionu.

Nechce být oficiálním kandidátem žádné strany



Drahoš prohlásil, že bude kandidovat jako nezávislý kandidát a nevyužije možnosti stát se oficiálním kandidátem konkrétní politické strany nebo hnutí. „Jako celoživotní nestraník chci být autentickým nezávislým prezidentem České republiky,“ slíbil.

Minulé úterý na sněmu akademie, kde se loučil po osmi letech s funkcí, uvedl, že se do deseti dnů ke kandidatuře vyjádří. O jeho rozhodnutí se dlouho spekulovalo. On sám ale čekal, až oficiálně předá funkci předsedy Akademie věd. K tomu došlo minulý pátek. Drahoš loni v říjnu Právu řekl, že v Jablunkově vyrůstal do svých osmnácti let, což je rozhodující doba pro formování osobnosti člověka. V žádném případě se proto nepovažuje za příslušníka pražské kavárny, ani žádné jiné. I proto zřejmě s oznámením kandidatury počkal na své rodné město.

Horáček: Drahoš je kandidátem politiků

Textař a zakladatel sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček, který zájem o křeslo prezidenta vyjádřil už před řadou měsíců, se domnívá, že bývalého šéfa Akademie věd nasazují do boje o Hrad politické strany.

„Přímou volbu prezidenta si na politicích vymohli občané. Strany se s tím nikdy nesmířily. Proto chtějí vstupovat do hry prostřednictvím vybraného kandidáta. Tím, jak už je dlouho zjevné, je dnes pan Drahoš,“ sdělil Právu Horáček. „Občané tedy budou moci volit mezi panem Zemanem, kandidátem institucí panem Drahošem a mnou, který se podpory stran a dalších zájmových skupin zříkám; v přímé volbě kandiduji přímo a žádné prostředníky mezi sebou a voliči nechci,“ dodal.

Soc. dem. se nechce k jednotlivým kandidátům příliš vyjadřovat. Poslední stanovisko předsedy strany a premiéra Bohuslava Sobotky bylo, že partaj nechá o kandidátovi na hlavu státu hlasovat vnitrostranickém referendu. Místopředseda a šéf diplomacie Lubomír Zaorálek zřejmě nevnímá Drahoše jako vážného protikandidáta současného prezidenta Miloše Zemana. „Domnívám se, že nemá šanci, kdo není už teď všeobecně známý,“ napsal Právu.

Zeman se zavázal k neútočení, Ovčáček střílí ostošest

„Nejde o žádné velké překvapení. Samozřejmě jsme zaznamenali nadšenou podporu politických stran, počínaje TOP 09 a konče okolím premiéra Bohuslava Sobotky, ale hlavně a především mainstreamových médií,“ řekl Právu mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Později na Twitteru spustil typickou kanonádu příspěvků, v nichž mimo jiné napsal, že Drahoš je produktem PR, kýval, který pronese prázdný projev, či „fíkus” vyhovující politickým stranám. Sám Zeman se přitom při oznámení své kandidatury výslovně zavázal, že nebude útočit na žádného ze svých protikandidátů. [celá zpráva]

U kandidátů médií jsou typické floskule o boji s "extremismem a populismem". Takové fíkusy na Hradě by plně vyhovovaly politickým stranám. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 28. března 2017

Politici mají Drahoše za kvalitního kandidáta



„Pana Drahoše považuju za seriózního člověka. Pan Drahoš nestojí o podporu žádné strany ani hnutí, což potvrdil i jeho mluvčí. Hnutí ANO na toto téma čeká interní referendum, naší prioritou jsou sněmovní volby,” sdělil ČTK šéf ANO Andrej Babiš.

Šéf Starostů Petr Gazdík považuje Drahoše za skvělého kandidáta na prezidenta a důstojného soupeře Miloše Zemana. „Pan Drahoš dokázal řídit významnou instituci. Náš národ si ho může vážit, protože dokáže lidi stmelovat,“ řekl Právu Gazdík. Osobně ho podporuje, zda tak učiní i celé hnutí, bude teprve na domluvě.

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek čeká, že o tom, koho KDU-ČSL bude podporovat se poradí květnový sjezd. „Sám za sebe mohu říci, že vítám, že se rozšířila nabídka o dalšího kvalitního kandidáta,“ uvedl Bělobrádek.

Kalousek pořád doufá v kandidaturu Pitharta



Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska je Drahoš mezi Zemanem a Michalem Horáčkem nejlepší kandidát. „Zatím by měl jasnou preferenci pan Drahoš, ale počkáme, jestli si to nerozmyslí někdo další. Já ještě doufám, že svou kandidaturu oznámí Petr Pithart,“ řekl Kalousek.

„Nic se nemění na naší strategii buď postavit vlastního kandidáta, nebo podpořit takovou osobnost, která bude mít šanci získat širokou podporu a porazit Miloše Zemana. Jméno vhodného kandidáta včas oznámíme, proto žádná jména nyní nebudu komentovat,” řekl předseda ODS Petr Fiala.

Rozhodnutí Drahoše kandidovat nepřekvapilo předsedu komunistů Vojtěcha Filipa. „Pokud bych měl ty, kteří oznámili kandidaturu, porovnat, tak míra kvalifikace pana Drahoše je třeba mnohem vyšší než pana Horáčka,“ řekl Právu. Jeho slova však prý neznamenají, že by komunisté Drahoše podporovali. „Pokud by chtěl podporu KSČM, tak by o ni musel nejdříve požádat. KSČM bude posuzovat jen ty kandidáty, kteří požádají o podporu a před výkonným výborem sdělí svou představu,“ uvedl Filip.