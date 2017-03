„Vnímáme ČR jako oázu stability, prosperity a důvěryhodnosti. Je to především díky tomu, že tři roky vedete vládu,“ řekl sociálním demokratům Fico.

Delegáty povzbuzoval, že strana může být ve volbách úspěšná. „Sociální demokracie musí být více vlevo. Jen potom můžeme nabídnout alternativu, která je atraktivní pro veřejnost,“ apeloval Fico.

Lidé podle něj začínají brát jako samozřejmost, že je v Česku nejnižší nezaměstnanost a že se zvyšuje minimální mzda. „Nebudou nás volit jen proto, že tu je stabilita a perspektiva,“ poznamenal. Jediným východiskem, jak může podle něj soc. dem. uspět, je tlak na zvyšování životní úrovně.

Na brněnském sjezdu ČSSD vystoupil i slovenský premiér Robert Fico.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Obdivuji vaše výsledky, vzkázal Sobotka Ficovi



Po Ficovi vystoupil se závěrečným premiér Sobotka. „Já bych nechtěl, abychom návštěvu Roberta Fica brali jako samozřejmost,“ poznamenal předseda vlády s tím, že program premiérů bývá nabitý.

„Já se dostal do této situace tento týden, protože byl sjezd svolán demokratickými procedurami na pátek stejně jako evropské jednání. A já chci poděkovat Robertovi za to, že mě na tom jednání v pátek zastoupil. Chci ti poděkovat za to, že jsi reprezentoval ČR. Ale to nebylo složité, protože naše země mají dobré vztahy a podobné názory na celou řadu otázek,“ podotkl Sobotka.

Sobotka v proslovu řekl, že Slovensko je bašta sociální demokracie v Evropě. „Já obdivuji výsledky, které se našim slovenským kolegům podařili obhájit. Čtyřikrát po sobě vyhráli volby. Řekněte mi, která soc. dem. strana má předsedu, který přijde a řekne, že čtyřikrát po sobě vyhrál volby,“ zdůraznil.

Robert Fico a Bohuslav Sobotka na sjezdu ČSSD

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Slovensko je podle premiéra dnes úplně jinde, než bylo předtím, co strana SMER převzala vládní odpovědnost.

My jsme sem přijížděli po mediální masáži, která předpovídala, kdovíjaká katastrofa se tady v Brně odehraje. Já jsem hrdý na to, že všichni ti analytici se spletli Bohuslav Sobotka, premiér

„Jsem na vás hrdý, protože máme za sebou pozitivní a silný sjezd. To není úplně málo. My jsme sem přijížděli po mediální masáži, která předpovídala, kdovíjaká katastrofa se tady v Brně odehraje. Já jsem hrdý na to, že všichni ti analytici se spletli. ČSSD se ukázala jako sebevědomá, demokratická a sebevědomá strana. Asi jsme zklamali naše politické protivníky, ale věřím, že jsme potěšili naše voliče,“ prohlásil závěrem premiér.

ČSSD je nyní podle jeho názoru připravená na velký zápas, který se odehraje na podzim ve volbách.

„Nemůžeme zajet do starých kolejí. Chci aby ČSSD fungovala jinak, lépe, s větším nasazením a více emocemi, než tomu bylo do tohoto sjezdu ČSSD. Jenom tak tento sjezd může mít význam,” zdůraznil Sobotka.