Spojené státy zřejmě budou muset vyslat do Afghánistánu posily, které by pomohly s výcvikem a radily by afghánským bezpečnostním silám. Při čtvrtečním slyšení v branném výboru amerického Senátu to řekl generál Joseph Votel, který velí... Celý článek Potřebujeme posily do Afghánistánu, Iráku i Sýrie, volá americké velení»