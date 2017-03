I přes postup koaličních sil proti Islámskému státu (IS) podle něho budou boje probíhat nejméně po celý letošní rok. Ministři zahraničí 68členné koalice proti IS se proto sejdou 21. března ve Washingtonu, aby dohodli další postup v boji i pro období, až konflikt skončí.

„Je v zájmu ČR na jednání vystoupit s konkrétní, splnitelnou a hmatatelnou závaznou nabídkou naší účasti v tomto procesu pro následující období roku 2017,“ napsal Zaorálek v dokumentu, který Právo získalo.

Munici mohou likvidovat české firmy



Podle něho ČR může nabídnout své technologie a služby například při likvidaci nevybuchlé munice. Tuto práci by v Iráku měly dělat české firmy. Na tom se chce ČR s Irákem dohodnout.

„Cílem je udržet a dále posílit naše angažmá a ambice v regionu, kde má ČR historicky dobrou pozici a kde jak z hlediska politického a bezpečnostního, tak z hlediska ekonomického máme strategické zájmy,“ uvedl Zaorálek.

ČR počítá i s pokračováním humanitárního zdravotnického programu MEDEVAC, v jehož rámci se do ČR převážejí pacienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje operaci a delší léčbu. Letos bude pokračovat spolupráce i s kurdskými partnery při školení lékařů a personálu. „Předběžně je plánována mise traumatologů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze do provincie Erbíl a mise gynekologů z Nemocnice Na Bulovce do provincie Duhok na jaře 2017,“ uvádí Zaorálkova zpráva.

Jordánsko munici dosud neodvezlo

Ministerstvo obrany již poslalo do Iráku munici v hodnotě 62,4 miliónu korun. Před rokem vláda schválila darování nábojů za 14,2 miliónu korun i do Jordánska. Munice ale dodnes leží v českých skladech. Jordánsko nedokázalo zajistit její odvoz. Podle zprávy proto nejspíš obrana zvýší hodnotu svého daru i o peníze za přepravu.

Od roku 2015 se Česko podílí na výcviku leteckého a pozemního personálu Iráčanů na území ČR v souvislosti s prodejem letounů L-159. V ČR se také školí kurdští pešmergové.

Podle zprávy by v Iráku mělo do konce roku 2018 působit 75 českých specialistů. Od loňského srpna tam pracuje 35členný letecký poradní tým. Loni v prosinci odjelo do Iráku i 17 zdravotníků, kteří působí v rámci americké polní nemocnice.

Policisté se prodraží

Na osvobozeném území bude letos, jak již Právo informovalo, působit i pět českých policejních instruktorů, kteří se na výcvikové základně v Bagdádu zapojí do italského výcvikového programu tamních policistů.

Ani v tomto případě nejde vše hladce. Česká strana počítala loni s náklady 92 dolarů za osobu a den. Ukázalo se, že v roce 2017 došlo k razantnímu zvýšení ceny služeb na 239 dolarů. „Roční finanční náklady na vyslání pět policejních instruktorů budou tak oproti původnímu vyčíslení, které bylo součástí materiálu schváleného vládou dne 30. 1. 2017, o přibližně 273 420 USD vyšší,“ konstatuje dokument s tím, že to bude muset ministerstvo vnitra uhradit ze svého.

Když před třinácti lety čeští instruktoři po dva roky cvičili své irácké kolegy, uvolnila na to vláda 31 miliónů korun. V půlročních intervalech se vystřídalo vždy deset instruktorů. Nyní proto počítala zhruba s dvaceti milióny korun.