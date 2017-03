Senátor navrhuje zavést pokuty pro prezidenta, poruší-li ústavu

Možnost pokutovat prezidenta a žalovat jej za velezradu navrhl v novele ústavy senátor Libor Michálek, který byl zvolen za piráty. Hlava státu by mohla za porušení ústavy dostat až miliónovou pokutu, kterou by ukládal Ústavní soud (ÚS) na základě návrhu Sněmovny. Senát by pak mohl podat žalobu, na jejímž základě by mohl být prezident ústavními soudci zbaven funkce.