„V momentě, kdy by se jednalo již o předvolební kampaň, tak by to mělo být hodnoceno jako cokoliv, co je vynakládáno politickým subjektem k tomu, aby dosáhl nějakého politického výsledku,“ řekl Právu Weis.

Předvolební kampaň ze zákona začíná dnem, kdy prezident vyhlásí termín říjnových sněmovních voleb, což se očekává v červenci. „Předvolební kampaň, resp. její začátek a konec, je zákonem upravena a úřad se těmito termíny musí řídit. Jakékoliv jednání kteréhokoliv politického subjektu mimo zákonem upravenou dobu je součástí politického soupeření a úřadu nepřísluší do toho jakkoliv zasahovat,“ dodal šéf dohledu Weis.

„Prosím o strpení“

Babiš s omezeným časem pro rozdání peněz počítá. „Peníze určitě rozdám dřív, než začne kampaň,“ napsal Právu. Kdy bude jasné, komu pomůže a kolik peněz pošle, ministr neuvedl.

„Zabere mi to nějaký čas přečíst a vyhodnotit. Prosím všechny o strpení, není jednoduché vybrat správné adepty. Raději taky dám menší částky vícero potřebným než velký obnos pár lidem,“ uvedl na svém webu.

A proč stanovil částku právě 52 miliónů? To je suma, kterou ušetřil na daních z výnosů jednokorunových dluhopisů koncernu Agrofert, které koupil za zhruba 1,5 miliardy korun. Tento typ dluhopisů není ze zákona daněn. Babiš je chce zdanit, ale pokud by to vůbec odsouhlasil parlament, mohlo by zdanění platit až od ledna 2018.

Peníze díky triku

Doba, která se ze zákona za období politické kampaně pokládá, se počítá až od doby, kdy prezident vyhlásí volby. nů předem. Volby by se měly uskutečnit nejpozději v pátek a v sobotu 20. a 21. října, což vyplývá z ústavou dané čtyřleté délky volebního mandátu poslanců.

Poslední termín pro vyhlášení voleb by tak Miloši Zemanovi vypršel 22. července. Do té doby v zásadě mohou politici vynakládat finanční prostředky bez limitu 90 miliónů. To uznávají i Babišovi političtí oponenti. Spíš mu vyčítají, jak k 52 miliónům přišel.

„Je pravda, že mnoho aktivit pana ministra vypadá jako součást volební kampaně, protože s agendou jeho ministerstva rozhodně nemají nic společného. Připomínám, že nerozdává ze svého. Dává pouze to, o co předtím svým malým daňovým trikem připravil stát,“ řekl Právu ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD).

Podobně smýšlí o Babišových aktivitách i poslanec ústavně-právního výboru Martin Plíšek (TOP 09). „Andrej Babiš by měl daň doplatit státu. Mohlo jít z jeho strany o obcházení daňové povinnosti zneužitím práva, měla by proto konat daňová správa a daň doměřit. Pokud ale daňový dluh rozdává na různé účely, jde o předvolební kampaň, a proto by se hnutí ANO po vyhlášení voleb měly tyto výdaje započítat do limitu na volební kampaň,“ řekl Plíšek.

Podle jeho kolegy z výboru, poslance Marka Bendy (ODS), by v době volební kampaně Babiš veřejně rozdávat peníze neměl. „V době kampaně bych to pokládal za sporné. Ale limit ještě neběží,“ uvedl pro Právo.

Peníze dosud posílal z nadace

„Střet zájmů u Andreje Babiše je a bude. Jsem zvědavý, jestli zase v létě spustí reklamu i Vodňanské kuře (patří do koncernu Agrofert) s kandidujícím Babišem,“ dodal Benda. Náměstek pro legislativu na ministerstvu vnitra Petr Mlsna se domnívá, že věc by mohl posuzovat úřad pro dohled nad hospodařením stran již nyní: „Jestli je to mecenášství, nebo jestli je to už volební kampaň.“

Podle Mlsny by měl Úřad zohlednit ve svém posuzování řadu věcí. „Záleží také na tom, jestli se ten člověk chová takhle kontinuálně, že pomáhá a rozdává peníze, nebo jestli to je ojedinělá účelová akce ve volebním roce. To jsou věci, které by měl úřad zohlednit. Je to dobrý příklad pro to, aby si úřad nastavil kritéria, jak bude takové věci posuzovat,“ dodal pro Právo Mlsna.

Pravda je taková, že Babiš dává peníze na charitu pravidelně. Dosud pro to využíval svou Nadaci Agrofert, která pomáhá ze- jména samoživitelkám. V nadaci je Babiš stále předsedou správní rady.

„Nadace ze své podstaty nemá vlastníka, nelze ji tudíž převádět ani s ní nijak nakládat,“ sdělil Babiš Právu na dotaz, zda nadaci stejně jako Agrofert převedl do svěřenských fondů. Nyní se na stránkách www.52milionu.cz obrací na potřebné Babiš přímo. „Ahoj, lidi, jak už víte, rozhodl jsem se, že rozdám 52 miliónů ze svého. Těm, kteří to potřebují nejvíc. A když to nebude stačit, tak částku navýším,“ napsal.

Už první den po spuštění prý Babišovi napsalo asi tisíc žadatelů. Mezi nimi však zřejmě byla i řada vtipálků, kteří se k falešným žádostem hlásí na Facebooku.