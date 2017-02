Premiér tak couvl poté, co ministr financí Andrej Babiš (ANO) oznámil, že by chtěl daně snížit všem lidem s příjmem pod 113 000 korun a ostatní neměnit. [celá zpráva]

„To pásmo se může změnit, já patřím k lidem, co jsou radikální. Ty, co jsou liberální, by chtěli mít 80 tisíc,“ řekl Sobotka. Hájil přitom svůj plán navzdory námitkám předsedy Starostů a nezávislých Petra Gazdíka, že likviduje střední třídu.

„Bavme se o střední třídě. Patří zdravotní sestra do střední vrstvy? Má medián 31 tisíc korun hrubého měsíčně. Patří učitel do střední třídy? Má medián platu 29 tisíc hrubého. Policista 31 tisíc?“ reagoval na námitku Sobotka a dodal na obhajobu své ideje: „Zdravotní sestře to ušetří 14 tisíc ročně, stejně jako učiteli.“

Sobotka dodal, že hlavním problémem je velký počet lidí s nízkým platem: „Průměrný zaměstnanec pošty má 15 tisíc korun, dva milióny mají mzdu nižší než je průměrná mzda 27 tisíc korun, čtyři milióny lidí mají mzdu nižší než 50 tisíc.“ Upozornil, že je velký problém vysoký počet 18 procent lidí, kteří patří k tzv. pracující chudině, tedy jsou zaměstnaní, ale lehce nad hranicí chudoby.

Opět zopakoval, že progresivní daň byla v ČR do roku 2006 a používá se v 21 evropských zemí.

S Gazdíkem se shodl, že velké množství zahraničních firem ze země vyvádí peníze: „Vždyť ty banky se nám smějou, ty nadnárodní firmy se nám smějou.“ Gazdík by rád prosadil řešení: „My bychom vytvořili daňovou pobídku ve formě sazby na reinvestované peníze v ČR a v rámci mezd pro české zaměstnance.“

Babiš prý s návrhem nepřišel

Sobotka odmítl, že by Babiš měl alternativní návrh, když slíbil snížení daní pro lidi s platem pod 113 tisíc měsíčně. „To, co Andrej Babiš představil, nebyl žádný daňový návrh. Pokud představím daňový návrh, musí být jasně řečeno, jak se to provede a jak to stát zaplatí. Jasně jsme řekli, že náš návrh je daňově neutrální, ten návrh zaplatí velké firmy, banky, ti nejbohatší. Nezatíží rozpočet a čtyři milióny zaměstnanců budou mít nižší daně,“ prohlásil premiér.

Dal najevo obavy, že by to Babiš mohl udělat jedině tak, že by snížil výdaje na sociální sféru. Současně ho napadl, že jako ministr financí nijak nepřispěl k přebytku rozpočtu: „To, že jsme měli loni rozpočtový přebytek, není výsledek (práce) Andreje Babiše, přitekly peníze.”