Otcové budou mít nárok na týden volna

Čerství otcové by měli mít nárok na týden placeného volna po partnerčině porodu. Osiřelé děti by měly snáze získat sirotčí důchod a záchranáři, členové horské služby a hasiči dostanou vyšší nemocenskou, pokud se zraní při zásahu. Schválila to v pátek ve třetím čtení Sněmovna. Norma musí ještě projít Senátem a musí ji podepsat prezident.