Srp Novinkám ve středu potvrdil, že žalobu na Hutku podal. „Podstatná je pro mě ta omluva,“ řekl Novinkám Srp.

Šlo o očekávaný krok, protože již 30. ledna poslal Srp Hutkovi přes právní kancelář předžalobní výzvu. V ní chtěl omluvu za slova, že spolupracoval s StB. Hutka již před časem sdělil médiím, že výzvu odmítá uspolechnout.

Jedním ze sporných bodů byl status na Facebooku, který písničkář napsal 19. ledna, tedy v den, kdy prezident Miloš Zeman oznámil, že chce Srpa jmenovat členem Etické komise.

Písničkář Jaroslav Hutka

FOTO: ČTK

„No to je výborné, mám ve svém estébáckém spise od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil. Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise. To už asi není kozel zahradníkem, to je jaksi svět na ruby...” uvedl Hutka na Facebooku.

Proti jmenování Srpa jakožto člena Etické komise se vyslovili i historici a disidenti. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nakonec odmítl Srpovo jmenování podepsat.