Vyjmutí státních podniků z povinnosti zveřejňovat na internetu smlouvy navrhl hospodářský výbor, ve středu pozměňovací návrh podpořila ČSSD spolu s KSČM a ODS. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

Mezi státní podniky patří například Česká pošta, Lesy ČR či Diamo.

Původně se přitom jednalo pouze o výjimku pro národní podnik Budvar, ale k Jurečkově předloze se sešla řada pozměňovacích návrhů.

Pro novelu jako celek nakonec hlasovali poslanci ČSSD a KSČM, část občanských demokratů a část lidovců.

Většinou to dělají proto, že na ně tlačí lobbisté státních podniků, městských firem, krajských nemocnic Rekonstrukce státu

Za registr smluv dlouhodobě bojuje Rekonstrukce státu. Kvůli hlasování vznikla i webová stránka zatmivaci.cz. „Jejich revírem je Sněmovna, jejich příležitost čeká ve stínu kuloárů. Zatmívači jsou poslanci, kteří předložili výjimky z největšího zprůhlednění státních výdajů. Většinou to dělají proto, že na ně tlačí lobbisté státních podniků, městských firem, krajských nemocnic atd,“ uvedla Rekonstrukce státu.

Zatím podle ní neexistuje žádná odborná studie, která by dokládala, že jsou takto široké výjimky potřeba.

Poslanci ČSSD, KSČM a ODS vyjmuli ze zveřejňování útrat státu státní, městské a krajské firmy. Zmrzačili jediné opatření proti plýtvání. — Rekonstrukce státu (@RekonstrukceCZ) 22. února 2017

A co tedy v zákoně zůstalo? „Moc toho není. Jsou to obce, ministerstva, vysoké školy. Řekl bych, že dnešním hlasováním zmizelo 70 procent sledovaných veřejných prostředků,“ odhadl zpravodaj zákona Jan Farský (TOP 09 a STAN).

Doufá, že se ještě vše změní v Senátu, kam norma nyní poputuje. Horní komora by mohla novelu vetovat.

Bude to nefunkční, varoval Kalousek



Zveřejňovat všechny nově uzavřené smlouvy nad 50 tisíc korun od loňského července musí stát a jeho úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, státem, krajem a obcemi vlastněné firmy a veřejné vysoké školy.

Zákon se nevztahuje na firmy s většinovým podílem státu či krajů, jejichž akcie se obchodují na burze, tedy například na společnost ČEZ.

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že pokud se v registru budou dělat výjimky, bude nefunkční. „Tenhle přístup není úplně fér. Jsou-li státní, musí zveřejňovat smlouvy,“ prohlásil v úvodu.

Souhlasil s ním i poslanec hnutí ANO Martin Komárek. „Panu Kalouskovi to bude možná nepříjemné, já z toho taky nemám radost, ale co se týče registru smluv, já s ním doslova a do písmene souhlasím,“ řekl na plénu.