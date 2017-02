Co čekáte od březnového sjezdu ČSSD? Bude mít podle vás premiér a stávající předseda strany Bohuslav Sobotka podporu?

Věřím, že bude. Radila bych všem, aby si vzpomněli na dobu před minulými volbami, kdy ČSSD ztratila několik procent jenom kvůli tomu, jak se pořád psalo o našich hádkách. Jestli chtějí jít touhle cestou, tak je to sebevražda. Takže očekávám, že se ti lidé vzpamatují a budou postupovat jednotně. Občas to znamená potlačit svoje vlastní ega.

Největší souboj bude zřejmě o post prvního místopředsedy mezi ministrem vnitra Milanem Chovancem a šéfem ústavně-právního výboru Jeronýmem Tejcem. Koho byste tam viděla raději?

Jednoznačně kolegu Chovance. Podle mě vynášení vnitrostranických sporů nemá co dělat v médiích. A na to je kolega Tejc machr.

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Jeroným Tejc (ČSSD)

FOTO: Petr Horník, Právo

Chcete si to na sjezdu vyříkat?

To se řeší průběžně. Kdyby vedení strany chtělo být fakt tvrdé, tak ve stanovách je taková formulace, že lidi by se mohli začít vylučovat.

Řešili byste to až takhle radikálně?

My to nepoužíváme, stávající předseda se tak nechce chovat. Jen říkám, že je ve stanovách věta, a kdyby někdo chtěl být radikální, tak ji může použít. Ale to se nestane.

Ve volbách bude zřejmě váš největší soupeř hnutí ANO, premiér Sobotka proti Andreji Babišovi ve svých vyjádřeních přitvrzuje. Je to dobrá cesta, dělat negativní kampaň proti koaličnímu partnerovi?

Já si myslím, že my hlavně musíme říkat lidem, proč mají volit ČSSD, co ČSSD chce, co představuje. Tečka.

Koaliční strany se nedávno shodly na vyšší slevě na dani na první dítě o 150 korun. Zároveň odsouhlasily větší přídavky na děti a to o 300 korun pro rodiny s příjmy až do 2,7násobku životního minima.



V koalici jste se shodli na vyšší slevě na dani na první dítě a na zvýšení přídavků na děti. U přídavků pravice kritizuje, že se jedná o typický socialistický přístup, kdy stát vybírá daně a pak je přerozděluje zpět. Proč nejdete cestou ještě vyšších daňových slev?

Víte, co je strašná legrace? Pravice lpí na tom, aby dávky byly adresně pro lidi, kteří je nejvíce potřebuji, aby nic nebylo plošně. Přídavky jsou teď asi za 2,8 miliardy korun ročně. Slevy jsou za 22 miliard za rok, to je šílená suma. Bonusy na děti jsou devět miliard. Takže daňová opatření pro rodiny jsou celkem za 31 miliard za rok, a to je plošné. Nemají z toho profit lidi s nižšími příjmy. U přídavků na děti přesně víme, kdo je má a jsou mnohem levnější. Rozšiřujeme je na lidi, kteří pracují, ale mají nižší příjmy.

Je tady další generace dětí, které jsou chudé jenom kvůli tomu, že tenhle stát není schopný podmínky zlepšit Michaela Marksová, ministryně práce

Máte do vlády předložit návrh na zálohované výživné. Neměl by spíš stát zajistit lepší vymahatelnost, než aby přebíral odpovědnost za neplatiče?

My se snažíme rok a půl ministerstvu spravedlnosti říkat, že to je na nich, dělat lepší opatření. Odezva nejdříve nebyla žádná. Když se tlak zvětšoval, tak si udělali nějaká opatření a pan ministr Pelikán (ANO) tvrdí, že už další nejdou. Já si myslím, že ještě jdou. Ale všechno to je na dlouhé lokte, lidem to nepomůže. Mám v hlavě situaci asi před deseti lety, kdy odpůrci říkali: Proč zavádíte novou sociální dávku, co chudáci daňoví poplatníci, budou platit místo neplatičů, zlepšete vymáhání. Za těch deset let se nic nestalo. Takže tady je další generace dětí, které jsou chudé jenom kvůli tomu, že tenhle stát není schopný podmínky zlepšit.

Podle vás je řešení, když tu úlohu převezme stát? Nemůže to být pro neplatiče demotivující?

Ne. Mnohem horší přeci je, když máte dluh u státu, než u nějaké chudinky matky, která má co dělat sama se sebou a s dítětem.

Kolik peněz se podaří státu vymoct zpět?

Máme tam nějakých deset procent, ale my to přeci nevíme. Ale dlužník bude v mnohem horším postavení, když bude dlužit státu.

Andrej Babiš vám řekl, že na zálohované výživné přistoupí? Přeci jenom dost dlouho vystupoval proti.

Ano, on mi řekl, dejte to na vládu. Kdyby mi řekl, že jsou proti, tak se na to vykašleme.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se snaží v rámci novely zákona o nemocenském pojištění prosadit, aby si otcové mohli v šestinedělí partnerky vybrat až sedmidenní dovolenou, kterou by jim zaplatil stát.



Kromě zálohovaného výživného není jasné, zda nakonec projde otcovská dovolená, když je hnutí ANO proti.

Ale, ale? A kdopak?

Ministr financí Babiš říkal, že se jedná o zbytečnou sociální dávku.

On o tom mluví od začátku, že se mu to nelíbí. Ale lidem se to líbí.

Proto je to potřeba? Že se to lidem líbí?

Ne, čím dál tím víc otců u nás vyjadřuje přání vzít kus péče o dítě na sebe, ale brání v tom peníze.

Vždyť si můžou vzít dovolenou tak jako doteď.

A proč by si na to plýtvali dovolenou, když ji mohou využít jinak? Zrovna tenhle typ dávky je z nemocenského pojištění, takže je to jenom pro chlapy, co si ho platí, to je taky dobré říkat. Je to věc, která je ve většině evropských zemí. Ať to ANO zkusí s tím nesouhlasit. To bych považovala za totální koaliční podraz. Totálně. Je to vládní návrh.

Já jsem z ČSSD, a já holt prostě podporuju věci, které jsou víc pro zaměstnance Michaela Marksová, ministryně práce

Na následující schůzi se bude jednat o zákoníku práce, který je pod palbou kritiky kvůli vašemu návrhu o home office. Zaměstnavatelům i pravici například vadí, že by měl zaměstnanec hrazené finanční náklady na práci z domova, tedy třeba elektřinu nebo internet. Nestáhnete tento návrh?

Piráti spustili úplně nesmyslnou kampaň. Když se ten zákon psal, tak se vycházelo z toho, že někteří zaměstnavatelé nevědí, jak si s tím poradit. Dali jsme v zákoně podrobnější návod, který můžou použít. Je to na dobrovolné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, že mají sepsat smlouvu, že se buď budou náklady platit, nebo ne. V podstatě tam není žádná změna. Podle mě opravdu neškodí dát tomu nějaký návod.

Hospodářská komora argumentuje tím, že se zaměstnavatelé budou chtít vyhnout nějakému papírování a pak raději home office nebudou lidem vůbec umožňovat.

Oni nemusí tu smlouvu udělat, ale můžou. Když ta smlouva není, neznamená, že nebude home office. To někdo spouští poplach v médiích.

V zákoníku práce teď výbor doporučil pozměňovací návrh, aby bylo ze zákona pět týdnů dovolené ze zákona. Je šance, že to nakonec uzákoníte? Zaměstnavatelé jsou silně proti.

Kdyby bylo na mně, tak bych to dala už do té původní verze. Pak jsme si řekli, že tam budou jen věci, na kterých se dohodla tripartita. A že kvůli tomu protestují zaměstnavatelé - oni protestují kvůli všemu, a já na to říkám: Za těch předchozích vlád tady bylo dělané všechno pro zaměstnavatele. Já jsem z ČSSD, a já holt prostě podporuju věci, které jsou víc pro zaměstnance.