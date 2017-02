Ministr totiž ve čtvrtek novinářům řekl, že návrh novely obsahuje paragraf, který zakáže lidem domluvit si u operátora podpultovou cenu. [celá zpráva]

Totéž má podle Mládka platit i pro firmy. V praxi by to znamenalo, že si ani společnosti u operátora nebudou moci individuálně vyjednat lepší tarif.

Na otázku, zda se to bude týkat i velkých firem, Mládek odpověděl: „Bude se to týkat všech. Já to chápu, že to jsou všichni teda,“ řekl Mládek.

Spotřebitel není podnikatel



Jenže v návrhu, který ministr předložil, nic o firmách není. „Když kouknete na ten návrh, tak se mluví o spotřebitelích, což je nepodnikatel,“ sdělil Novinkám mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Martin Drtina.

A opravdu. Když se člověk podívá do zákona o ochraně spotřebitele, najde, že spotřebitel je „fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“.

„Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek buď nezná základní pojmy, nebo je úplně mimo. V paragrafu 53 tak, jak ho napsali, je uvedeno spotřebitel a spotřebitel není podnikatel,“ řekl Novinkám právník dTestu Miloš Borovička.

Tímhle tempem přijde zítra ministr Mládek se zákonem, že mobilní telefony a data budou od příštího roku na příděl. — Ján Simkanič (@Simindr) 16. února 2017

„Spotřebitel je podle evropských definic, podle definice v zákoně o elektronických komunikacích je fyzická nepodnikající osoba, která ty služby nepoužívá k dalšímu podnikání,“ dodal.

Znění paragrafu, o kterém mluví Mládek: 2. V § 54 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a poskytovatel univerzální služby nesmí při prodeji služeb spotřebitele diskriminovat; zejména nesmí spotřebitelům poskytovat služby za jiné ceny, než jaké byly uveřejněny podle odstavce 1.”



Mluvčí společnosti O2 Lucie Pecháčková Novinkám potvrdila, že návrh by se neměl na firmy vztahovat. „Toto se týká jednotlivců, firmy mají individuální smlouvy, to je něco jiného, než ty takzvané retenční individuální nabídky,“ uvedla mluvčí.