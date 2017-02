„Česká republika patří v současné době mezi státy s nejdražšími mobilními daty v Evropské unii,“ napsal v úvodu dopisu Babiš. Podotkl, že tento neutěšený stav se dotkne především domácností.

„Hlavně ti nejslabší, jako rodiny s dětmi, senioři či matky samoživitelky, trpí vysokými cenami a špatnými službami. Především senioři trpí tím, že operátoři jim často nabízejí zařízení a služby, které vůbec nepotřebují, a jednají nikoli nepodobně jako pověstní ‚prodejci hrnců‘,“ uvedl ministr financí.

Procento z obratu jako sankce

V dopisu navrhl šest opatření, která by měl podle něj Mládek zapracovat do chystané novely zákona o elektronických komunikacích.

Podle Babiše je v zákonu například třeba zavést co nejpřísnější sankce. Vzhledem k „ekonomické síle společností“ by je stanovil na jedno procento z obratu firmy. Operátoři by také podle ministra financí měli mít omezenější možnost měnit jednostranně smlouvy na dobu určitou.

Dopis ministra financí Andreje Babiše (ANO) ministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi (ČSSD).

FOTO: Novinky

Ministr průmyslu Jan Mládek obratem reagoval, že ministerstvo financí mělo možnost normu připomínkovat a že Babiš své návrhy k novele mohl předložit už dříve. Odvětil také, že se zpřísněním sankcí už poslední verze novely zákona počítá, stejně jako s možností okamžité výpovědi smlouvy v případě jakékoli změny smlouvy ze strany operátora.

„Další vámi navrhované kroky, jako například vrácení prostředků z nevyčerpaných kreditů a vrácení neoprávněně účtovaných plateb, jsou již součástí našeho právního řádu, tedy občanského zákoníku. Nevidím tedy důvod je speciálně opakovat v rámci novely zákona o elektronických komunikacích,“ konstatoval Mládek.

Zbývající Babišovy návrhy na posílení ochrany spotřebitele podle šéfa resortu průmyslu a obchodu není možné v novele reflektovat, protože pak by se podle něj nestihla projednat ve Sněmovně ve zrychleném čtení.

„Tím bychom umožnili lobbistům naše návrhy na ochranu spotřebitele torpédovat a to – jak věřím – není v ničím zájmu, tedy ani ve vašem,“ zdůvodnil Mládek.

Šéf průmyslu v dopisu také uvedl, že jeho resort navrhne ustanovení, které operátorům nařídí zveřejnit ceny za svoje služby. To podle Mládka odstraní největší problém současného trhu, že nejzranitelnější zákazníci platí nejvyšší ceny.

Odpověď ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka (ČSSD) ministru financí Andreji Babišovi (ANO).

FOTO: Novinky

Chcete ceny jako v Polsku? Jeďte do Polska



Mládek je dlouhodobě kvůli svému postoji k mobilním operátorům pod palbou kritiky. Vše začalo, když ministerstvo průmyslu v Bruselu vystoupilo proti snížení velkoobchodních cen za roaming.

Mládek argumentoval tím, že by si to operátoři mohli chtít vykompenzovat na koncových zákaznících a že prý chtěl hájit 95 procent obyvatel ČR, kteří nejezdí do zahraničí. Ty, kteří cestují, označil za elitu. [celá zpráva]

Další problém musel Mládek řešit tento týden, když jeho náměstek Lubomír Bokštefl v online rozhovoru na serveru Aktuálně.cz vzkázal čtenářům, že pokud chtějí ceny za data, jako mají v Polsku, ať jedou do Polska. Náměstek dostal kvůli svým slovům důtku a o místo přišel šéf odboru komunikace Roman Prorok, protože prý náměstka nedostatečně připravil. [celá zpráva]

Vládu kritizuje i pravicová opozice. Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek kabinetu vyčetl, že hájí zájmy mobilních operátorů. [celá zpráva]