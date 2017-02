Větší pravomoci celníků prosazoval vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO), pod jehož úřad spadají, zásadně proti byli ale sociální demokraté v čele s ministrem vnitra Milanem Chovancem. A ti si nakonec prosadili svoje.

Minulý týden ve středu se na Koaliční radě zástupci vládních stran dohodli, že vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) už nebude do konce svého funkčního období tento návrh prosazovat. Podle rozčarovaného Babiše sociální demokraté celou věc zpolitizovali.

V současnosti celníci prověřují trestné činy související především s daňovou či drogovou kriminalitou jen v prvotní fázi, tedy před obviněním podezřelých. Případy poté předávají policii. Návrh Babišova úřadu však počítal s tím, že by si celníci dané kauzy nechali a vyšetřovali je sami.

Vážné neshody i v pracovní skupině

Mimo jiné i proto prý nastoupil na Celní správu ČR jako náměstek pro pátrání bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, aby se jako expolicejní manažer zaměřil na operativní práci celníků, ale i na jejich přípravu na možné vyšetřování kauz.

Kvůli návrhu resortu financí vznikla pracovní skupina se zástupci resortů financí, vnitra a spravedlnosti, dále šéfem celníků Milanem Poulíčkem, zástupci vedení policie a jedním z náměstků Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ).

Jenže ani tam se podle šéfky této skupiny a Babišovy náměstkyně Aleny Schillerové jednotlivé úřady nebyly schopné domluvit, dokonce třeba jen na zápisu z jednání.

Vnitro prý nadále striktně rozšíření kompetencí celníků odmítalo, přestože s tím souhlasili jak zástupce KDU-ČSL a poslanec Ivan Gabal, tak i žalobci z NSZ, uvedla včera Schillerová.

Spor nakonec vyvrcholil ve středu na Koaliční radě, kde Schillerová předkládala závěrečnou zprávu pracovní skupiny.

Vnitro: Proč rozbít fungující věc?

Její součástí byly i statistiky případů předaných Celní správou ČR policistům v roce 2014. Bylo jich více než 300 a drtivou většinu z nich se podle údajů vnitra ještě týž rok podařilo ukončit.

„Statistiky dokazují maximální funkčnost současného systému spolupráce celní správy s policií. Úspěšnost policie v těchto případech je větší než 95 procent,“ sdělil včera Právu ministr vnitra.

Spolupráce celníků, policistů a státních zástupců má podle něj jasná pravidla, kdy každá složka zodpovídá za přesně definovanou fázi trestního řízení.

Došlo by k rozbití daňové kobry, protože celníci by ztratili motivaci pracovat ve společném týmu Lucie Nováková, tisková mluvčí MV

„Neexistuje tedy jediný argument pro přenesení pravomoci policie na Celní správu ČR a rozhodnutí Koaliční rady uložit tento nezodpovědný návrh k ledu je jediné možné řešení,“ má ve věci jasno Chovanec.

Jeho úřad ve vyjádření pro Právo doplnil, že by stát musel rozšířením kompetencí celníků vynaložit ročně 150 miliónů korun navíc a zaměstnat dalších 115 úředníků, aby byl „fungující systém rozbit“.

Zasáhlo by to prý výrazně i tzv. daňovou kobru, tedy skupinu vyšetřující především daňové delikty s vysokou škodou, v níž figurují policisté, celníci a úředníci finanční správy.

„Došlo by k rozbití daňové kobry, protože celníci by ztratili motivaci pracovat ve společném týmu. Soustředili by se hlavně na své případy,“ konstatovala ve vyjádření vnitra jeho mluvčí Lucie Nováková.

Dodala, že by si celní správa „vyzobávala“ pouze jednodušší případy, protože s dalšími typy trestné činnosti, které podezřelí páchají zároveň s daňovými delikty, nemá zkušenosti. „Jde například o násilnou trestnou činnost, vydírání či korupci,“ nastínila Nováková.

Navíc by podle ní hrozilo riziko, že by si jednotlivé vyšetřující úřady nepředávaly informace a překrývaly by se i jejich kompetence.

„Odbyli nás“

Zcela opačného názoru jsou ale zástupci resortu financí. Podle jeho šéfa Andreje Babiše i náměstkyně Schillerové se celá věc posunula z odborné debaty do politické.

„Pan premiér s ministrem Chovancem to zpolitizovali, při-tom to funguje ve většině států Evropy, tuším, že ve třinácti či čtrnácti. Celníci o to usilují už dávno, je to pro ně, nikoli pro mě, já tady v roce 2018 či 2019 už dávno nebudu,“ řekl včera Právu šéf Hnutí ANO.

Na rozdíl od zástupců vnitra míní, že ponechání některých kauz celníkům má rozumný základ a ušetřilo by se v tom smyslu, že celníci by nemuseli chodit za policisty a předávat jim rozpracované případy, které již dobře znají.

„Pan premiér, který je tak strašně citlivý na to, aby na Koaliční radě byli předsedové a ministři, tak tam byl pan (Jaroslav) Vild (náměstek policejního prezidenta, pozn. red.) a ještě někdo a nás odbyli s tím, že pan Chovanec vzkazuje, že s tím sociální demokracie zásadně nesouhlasí, a tím to skončilo,“ podotkl zjevně rozladěný Babiš.

Na dotaz Práva, zda to tedy skutečně znamená, že vláda už nebude do voleb návrh týkající se celníků prosazovat, odvětil: „Samozřejmě. Sociální demokracie to zpolitizovala a už vůbec nehledá nějaké racio, úspory ani kompromis, nic.“

Podle informací Práva byla středeční Koaliční rada plná roztržek a debata k závěrům pracovní skupiny i k samotnému návrhu se velmi vyostřila. Zástupci vnitra odmítli argumenty a podklady kolegů z financí, ti si zase stěžovali, že Chovancův resort nepředložil ani slibovanou analýzu či materiál odůvodňující jejich negativní postoj.

„Nakonec to bylo ukončeno s tím, že pan premiér řekl, že respektují názory ministra, který to odmítá, čili ministra vnitra, že za svým ministrem stojí a nebudou tedy tento návrh podporovat. Tím byla debata ukončena,“ přiblížila závěry Koaliční rady náměstkyně Schillerová s tím, že jakákoli další diskuse byla zbytečná.