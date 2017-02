Boj proti terorismu nelze vést zákazem legálně držených zbraní, myslí si europoslanci

Boj proti terorismu nelze vést tím, že zakážeme legálně držené zbraně, myslí si europoslanci Stanislav Polčák (STAN) a Jiří Pospíšil (nestr.). Připravují proto pozměňovací návrhy, které by dopad evropské směrnice zmírnily. Chtějí omezit držení dlouhých zbraní se zásobníkem nad 30 nábojů, zatímco nyní je to nad deset ran. Bojí se, že aktuální podoba by omezila činnost sportovních střelců i legálních držitelů zbraní.