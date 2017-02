Zeman ve svém projevu „své” straně poradil, aby šla do voleb jako podpora SPD. Podmínkou podle něj je, že to bude spolupráce naprosto rovnoprávná, tedy stejný počet míst na kandidátkách, tedy na volitelných místech systémem zipu. V případě, že by tato spolupráce byla odmítnuta, Zeman delegáty na sjezdu podpořil, aby šli bojovat samostatně. „Vždycky je lépe čestně prohrát, než utéci z bojiště,” proklamoval Zeman. Dodal, že v každém případě dostane strana jeho hlas.

Varoval před vytvořením koalice s SPD, protože pak by ve volbách nové uskupení muselo získat přes 10 procent. Zmínil, že SPO má hodně společných programových bodů s SPD. Dokonce se prý před časem sešel s předsedou hnutí SPD Tomiem Okamurou, který mu řekl, že i jejich program obsahuje povinnou volební účast. Tu by právě Zeman chtěl zavést, protože podle něj mají občané nejen svá práva, ale i povinnosti.

Volební sjezd Strany práv občanů v TOP hotelu Praha. Na snímku předseda strany Jan Veleba (vpravo) a prezident Miloš Zeman.

FOTO: Petr Horník, Právo

Stejný názor projevil i předseda strany Jan Veleba. „Pokračovat, byt třeba v modifikované spolupráci s SPD a jít spolu do podzimních parlamentních voleb,” uvedl Veleba. Pokud by SPD nabídku odmítla, mělo by dle něj předsednictvo během několika týdnů vytvořit rychle novou strategii. Někdejší „Zemanovci” by pak šli do voleb sami.

Druhá možnost je zřejmě aktuální, protože jak v sobotu Novinkám sdělil Okamura, jeho hnutí půjde do voleb samostatně. „Máme usnesení celostátní konference, které říká, že SPD jde samostatně. Ale to nebrání tomu, když naše krajské organizace nabídnou na kandidátku k diskuzi osobnosti i mimo širokou členskou základnu, tak to nebrání tomu, aby proběhla diskuze i o kandidátech, kteří jsou z vně SPD,” vysvětlil Novinkám Okamura.

Rvali se jako koně, a to jim prohrálo volby

Ve svém projevu Zeman nezapomněl zkritizovat také volební debakl SPO ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013. Během nich „Zemanovci” nezískali ani dvě procenta hlasů.

Volební sjezd Strany práv občanů v TOP hotelu Praha. Na snímku prezident Miloš Zeman.

FOTO: Petr Horník, Právo

„S vidinou 17 poslanců se začali někteří naši členové a funkcionáři rvát o volitelná místa na kandidátkách. Kdyby měli dostatek sebevědomí, tak by byli rádi, kdyby na těch kandidátkách aspoň byli, ale oni, protože dostatek sebevědomí nemají, tak se o preferenční místa rvali jako koně,“ uvedl Zeman a s tím, že to byla příčina neúspěchu. Veřejnost totiž podle něj vnímá nelibě rozhádané strany.

Zeman přijel na sjezd SPO krátce před půl dvanáctou. Při příchodu do sálu za ním přišel chlapec, aby mu ukázal své vysvědčení. Vzhledem k tomu, že měl samé jedničky, prezident jej pochválil.

Veleba opět zvolen



Veleba ještě před příchodem čestného předsedy vyjádřil svůj názor na jeho možnou prezidentskou kandidaturu. Zeman své rozhodnutí zveřejní 9. března. „Můj osobní názor je, že sdělení bude kladné,“ řekl Veleba.

Základní pilíře volebního programu SPO budou podle Veleby dva: pevné české kořeny, tedy „tato země je naše” a druhý jsou základní práva občanů.

Bývalý ministr školství Marcel Chládek

FOTO: Petr Horník, Právo

Na sjezdu nebyl přítomný senátor František Čuba. Veleba jeho neúčast omluvil s tím, že je v rekonvalescenci po operaci, která proběhla na konci loňského roku.

Delegáti si na sjezdu zvolili jako předsedu opět Velebu. Proti němu nikdo nekandidoval. Spekulovalo se tom, že by o post předsedy mohl usilovat někdejší ministr školství a předseda středočeské organizace SPO Marcel Chládek, ten ovšem nakonec proti Velebovi nešel.