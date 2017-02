ODS chce oslovit voliče nespokojené s EET a s byrokracií

Občanská demokratická strana (ODS) ve čtvrtek představila hlavní témata, s nimiž chce jít do kampaně před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Strana se prý chce zaměřit na malé a střední podnikatele, kterých se dotklo zavedení EET. Hlavní oblasti, kterým se chce věnovat je ekonomika, vzdělávání, boj s byrokracií a zajištění bezpečnosti. Do kampaně plánuje investovat 80 až 90 miliónů korun.