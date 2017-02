Přídavky na děti i daňové slevy se zvýší, odsouhlasila koaliční rada

Navýšení daňové slevy na první dítě o 150 korun měsíčně, zvýšení přídavku na děti o 300 korun a rozšíření počtu rodin, které na něj dosáhnou, to ve středu odsouhlasila koaliční rada vlády. Nově by přídavky na děti mohla mít i rodina, jejíž příjmy jsou 2,7 násobkem životního minima. Rozpočet to bude stát čtyři miliardy korun, sdělila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD).