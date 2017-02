Dohodu podepíše Praha, dopravní podnik (DPP) a vlastníci pozemků. Ti mají podle návrhu dohody v úmyslu na pozemcích u Thomayerovy nemocnice, kde vznikne jedna ze stanic, postavit několik domů, které vytvoří okolí stanice metra.

Jednat by se mělo se o polyfunkční budovy s obchodní, administrativní a rezidenční částí. Město výměnou za možnost vzniku stanice nabídlo podle dokumentu zahájení změny územního plánu tak, aby odpovídal záměrům obou stran, tedy stavbě metra i budov. Zpracování změny by mělo být zahájeno do šesti měsíců.

Praha má s výkupy pozemků nejen v okolí Thomayerovy nemocnice dlouhodobé problémy. Trasa zasahuje do 718 pozemků, z nichž přes tři stovky je v soukromém vlastnictví.

Zahájení stavby v roce 2019



Stavba bude rozdělena do čtyř etap. Po geologickém průzkumu by se mělo začít stavět ve výše uvedeném úseku. Zároveň s touto druhou etapou by začala ražba tunelu z Písnice směrem do centra. Tento úsek má být dokončen v rámci třetí etapy. V poslední etapě by pak vzniklo depo v Písnici.

„Etapy dvě až čtyři mohou být podle dostupnosti pozemků a stavebních povolení slučovány, nebo i podrobněji členěny,” doplnil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Trasa, která by po svém zprovoznění měla vést z Písnice na náměstí Míru, vyjde podle odhadů na 50 miliard korun. Až devět miliard by mohla na stavbu přispět Evropská unie.

Dlouho odkládaná nová linka, na níž budou jezdit soupravy bez řidiče, má ulevit přetížené trase C a má rovněž omezit autobusovou dopravu, která nyní zajišťuje obsluhu Krče, Lhotky či Libuše.

Vedle mnoha odkladů se trasa potýká právě s problémy při výkupu pozemků i polemika o podobě stanic.

Zatím posledním otevřeným úsekem pražského metra je prodloužení trasy A z Dejvic do Motola. Čtyři nové stanice byly otevřeny v dubnu 2015 a jejich výstavba vyšla na 20 miliard korun.