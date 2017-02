Tento nápad mohl zamávat s preferencemi zvláště u mladších voličů, kteří moderním technologiím fandí. Na tom se shodují experti na politické kampaně.

„Je to úplně fantastické, naprosto geniální. Hlásí se k moderním technologiím, a tím o sobě říká, že je muž budoucnosti,“ řekl Právu marketingový expert Jakub Horák. „Je to podobný posun, jako když jeden politik vydává tiskové zprávy, kdežto druhý už komunikuje na Twitteru,“ dodal. Politici, kteří používají sociální sítě, mají podle Horáka větší šanci oslovit mladé voliče.

Opakovaný vtip

Jiní ale upozorňují na to, že trik s hologramem je poprvé trhák, ale víckrát už jej politik zopakovat nemůže. Navíc se ztrácí interakce s voličem, která je v kampani klíčová. „Když poprvé vystřelíte do vesmíru sondu, je to hodně sledovaná věc. Vždy, když se pracuje s novými technologiemi, tak je to atraktivní, ale jakékoli další opakování samozřejmě snižuje dosah,“ myslí si odborník na sociální sítě Miroslav Buchta ze společnosti Influencer.

„Dnes všechny kampaně probíhají vysloveně marketingově, jsou málo neseny idejemi a hodně formou. Každé takové vystoupení z davu může zabrat,“ míní sociolog Jan Herzmann. Podle něj ale holografická zjevení kandidátů volby nezvrátí.

„Nemyslím si, že je to trik, který by vyhrával volby. Je-li někdo ve fázi těsného soupeření, může tímto způsobem upoutat mladší, technologicky orientované lidi, řekněme voliče pirátů. Ale zásadní záležitost to nebude,“ řekl Právu Herzmann.

Indický premiér Naréndra Módí využil také hologram

FOTO: Mukesh Gupta, Reuters

Melenchon není prvním politikem, který použil ke své prezentaci holografickou technologii: v roce 2012 mluvil na mítincích k budoucím voličům hologram současného indického premiéra Nárendra Módího a v roce 2014 nechal na mítinku své strany rozsvítit ve vzduchu svůj obrovský trojrozměrný obraz turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Více než mítinky na náměstích nebo billboardy platí dnes na voliče bezprostřední kontakt. A je jedno, jestli na sociální síti, nebo tváří v tvář, tvrdí analytik Horák. Podle statistiky Facebooku z loňského roku se na tuto síť měsíčně přihlásí více než 4,5 miliónu Čechů.

Polovina informací jde přes Facebook

„Facebook v podstatě nahrazuje osobní kontakt i média. Přes padesát procent informací dnes dostávají lidé přes Facebook. Sociální sítě hrají velkou roli,“ řekl Právu Horák, který se loni podílel i na kampani ČSSD „Stát není firma“. Poté se se stranou rozešel.

Z politických stran podle Horáka nejlépe s voliči na sítích komunikuje hnutí ANO. „Když začínali, měl Babiš dvě procenta popularity. Na Facebooku byli lidé, kteří se k Babišovi hlásili, vysmíváni. Naopak tam bodovala TOP 09, piráti. Ale prací se po-dařilo vybudovat komunitu lidí, kteří se k tomu hlásí. A teď jsou nejsilnější stranou ve státě,“ dodal Horák.

ANO na příspěvky uživatelů reaguje, komentuje je, případně dává do diskuse vlastní argumenty. To podle Horáka na lidi platí, a přitom je to jeden z nejlevnějších druhů kampaně.

Jen na Facebooku sleduje stránku hnutí bezmála 102 tisíc lidí. Šéfa hnutí a ministra financí Andreje Babiše zase označilo tlačítkem „to se mi líbí“ skoro 86 tisíc lidí, 286 tisíc ho sleduje na Twitteru.

Andrej Babiš a jeho hnutí ANO táhne lidi na sociálních sítích

FOTO: Petr Horník, Právo

Dosah uživatelů, kteří si příspěvky hnutí přečtou, je však podle správce jeho facebookových stránek Marka Prchala daleko širší. Sociální sítě totiž fungují tak, že když jeden uživatel příspěvek sdílí nebo „lajkuje“, zobrazí se i jeho „přátelům“. Jedním statusem tak může partaj oslovit desítky tisíc lidí, tedy víc, než by se jí podařilo nahnat na mítink na náměstí.

Nejsilnější konkurenční strana ČSSD oproti tomu pokulhává. Na Facebooku ji sleduje něco přes 21 tisíc lidí, na Twitteru jen 6,5 tisíce. Jejího předsedu Bohuslava Sobotku na první síti „lajkuje“ přes 12 tisíc lidí a na druhé téměř 24 tisíc.

V tom však strana hodlá udělat razantní změnu. Jak uvedl volební manažer Jan Birke, ČSSD se v kampani zaměří právě na internet. Zásah se povedl minulý týden Sobotkovi poté, co na Facebooku napsal, že Babiš „důkladně ojebal český stát“, když nakoupil jednokorunové dluhopisy za 1,5 miliardy, z nichž se neplatí daně. Babiš z dluhopisů inkasuje ročně 90 miliónů korun bez zdanění.