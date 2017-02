Matka obě děti doprovázela. Celý zásah trval od 10. hodiny dopolední až do pátečního večera.

„Jednalo se o nestandardní transport tří pacientů: ženy a dvou hodně malých dětí, s vysoce infekční chorobou. Transport byl realizován za zvýšeného hygienického režimu, s využitím speciálního vozidla pro infekční transporty, které bylo pořízeno v loňském roce,“ sdělil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Podle mluvčí Vítkovické nemocnice Radky Miloševské se jednalo o děti v kojeneckém a batolecím věku. „Nejprve rodiče ve čtvrtek dorazili k nám do nemocnice jen s jedním dítětem, tím menším, které mělo zdravotní potíže. Lékaři u něj po vyšetření pojali podezření, že se jedná o tuberkulózu. Proto se začal realizovat jeho převoz do specializované nemocnice. Vzhledem k tomu, že lékaři zjistili, že má dítě i sourozence v batolecím věku a logicky by tímto onemocněním mohlo trpět i toto dítě, tak na specializovanou kliniku putovaly obě děti,“ vysvětlila Miloševská.

Situaci kolem dětí nyní samozřejmě řeší i krajští hygienici. Podle informací Práva jde o sociálně slabou rodinu. Obě děti do nemocnice doprovázela matka, která ale žádné zdravotní potíže v nemocnici neměla.

První speciální sanitka v ČR



Podle Humpla byla letos speciální sanitka v Moravskoslezském kraji použita při zásazích se zvýšeným stupněm ochrany již u pěti pacientů s podezřením či prokázáním vysoce infekčního onemocnění. „Vloni jsme ji například použili i při přepravě muže, který se vrátil z Afriky, a bylo u něj podezření na malárii,“ připomněl nedávno Humpl s tím, že speciální vůz ale může být využit i u pacientů s tuberkulózou či agresivní formou jiné infekční choroby.

Jako první v Česku má tato sanitka, která stála téměř šest miliónu korun, zcela oddělenou kabinu řidiče od ambulantního prostoru. „Speciál obsahuje kombinaci nejmodernějších technologií pro jemnou filtr ventilaci kontaminovaného vzduchu přes jednotku, která v nástavbě vytvoří aktivní podtlak a tím velmi výrazně sníží riziko přestupu mikroorganismů mimo vozidlo. Současně je však uvnitř vozidlo upraveno tak, aby v případě výjezdu k pacientovi s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc, bylo rychle připraveno a odstrojeno k co nejsnazší dekontaminaci a dezinfekci,“ dodal mluvčí záchranářů.

Celoplošné očkování dětí proti tuberkulóze bylo v Česku zrušeno v roce 2010. Očkují se pouze děti z rizikových skupin. Podle lékařů se celoplošné očkování zrušilo proto, že v Česku dlouhodobě klesá toto onemocnění, ale také proto, že vakcína není stoprocentně účinná a má i vedlejší účinky.