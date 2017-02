„Proč bych vám měl sdělovat všechny svoje příjmy? Sorry jako. Vy sdělujete někomu příjmy? Nebo kdo tady sděluje příjmy posledních 22 let? Co vám je vůbec do toho jako?“ reagoval Babiš před několika dny na dotaz redaktorky České televize.

V neděli zase v Partii na Primě prohlásil, že nemá povinnost sdělovat, co nakupoval v roce 1993. „Proč bych to měl tady sdělovat? Já jsem se svlékl do slipů, ale pindíka vám ukazovat nebudu,“ řekl.

Česká fantazie na sebe nenechala dlouho čekat a na internetu se ihned začaly objevovat desítky vtípků. Lidi se baví například nad daňovým přiznáním, kde je místo vyplněných údajů napsáno pouze „sorry jako”.

Potřebuji experta na daně, jestli to mám správně vyplněné. #Sorryjako pic.twitter.com/jtR3deUh16 — Petr Lev (@Petr__Lev) 31. ledna 2017

Na jednom z příspěvků je například fotografie Babiše z letního festivalu u toalet.

Další obrázek ukazuje tričko s nápisem sorry jako v barvách Babišova holdingu Agrofert.

Na Twitteru i na Facebooku se dokonce objevil profil se jménem Sorry jako.

#sorryjako je hláška velmi v topíčku Zveřejnil(a) Dominik Feri dne 31. leden 2017

Monika mi ráno řekla #sorryjako, bolí mě hlava. Takhle to dál nejdě. Je skorumpovaná? Zveřejnil(a) Sorry jako dne 1. únor 2017

Kauza ohledně příjmů se týká odkoupení dluhopisů společnosti Agrofert, kterou Babiš vlastní. Začátkem ledna se totiž objevily nejasnosti o Babišových příjmech, které sám uvedl. Jedná se zhruba o 1,5 miliardy korun. Babiš tvrdí, že celá kauza je zmanipulovaná.[celá zpráva]