„Setká se se svými nejbližšími spolupracovníky, aby se zeptal na jejich názor, zda má, nebo nemá kandidovat v přímé volbě prezidenta republiky v roce 2018,“ uvedl v úterý Ovčáček.

S rozhodnutím mu poradí jeho kancléř Vratislav Mynář, poradce Martin Nejedlý, ředitel analytického odboru Radek Augustýn, ředitel odboru zahraničního Hynek Kmoníček či jeho mluvčí Ovčáček.

Ten předem nechtěl sdělit, jakou radu prezidentovi udělí. Vymezil se ovšem proti tvrzením, že prezident je již rozhodnutý. Podle Ovčáčka jsou to všechno anonymní záležitosti. „Zdůrazňuji, že pan prezident se doposud nerozhodl. Nyní se setká se svými nejbližšími spolupracovníky, bude to jakási hradní sedmička,“ sdělil Ovčáček s tím, že oficiální oznámení veřejnosti padne až 10. března.

Zatím to vypadá, že Zeman by se dalším pěti letům na Hradě nebránil. A očekává se, že podobné doporučení dostane od svých spolupracovníků. Jeho kancléř Mynář před časem prohlásil, že by na Hradě zůstal, pouze pokud by byl stále prezidentem Zeman.