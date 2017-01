Stát loni prostřednictvím státního podniku Prisko půjčil společnosti OKD 700 miliónů korun. Tuto firmu zastupuje ministerstvo financí. Diamo zase spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní to vypadá jako by oba ministři soutěžili o to, kdo bude mít OKD v gesci.

„Proběhlo setkání vybraných členů vlády. Debatovali jsme o tom, jakým způsobem se postavit k situaci v OKD, kdy představenstvo se souhlasem správce a soudu vyhlásilo výběrové řízení na odkup závodu. Ukázalo se, že nalezení shody ve vládě bude asi obtížnější, než jsem se původně domníval,“ sdělil médiím po jednání Mládek.

Jeho resort totiž připravil pro vládu materiál, kde navrhuje, aby OKD za jednu korunu odkoupil státní podnik Diamo.

Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Proti je ovšem vicepremiér a ministr financí Babiš. „Pro mě preferovanou variantou je seriózní investor, který by především kupoval to uhlí,” řekl médiím po jednání Babiš. Pokud by se investor do konce února nenašel, tak by se k tomu stát dle Babiše měl postavit a tu firmu prostřednictvím Priska provozovat. Babiš dodal, že v takovém případě by vládě předložil svůj návrh.

„My jí provozujeme, Prisko tam dalo peníze, takže my s tím managementem mluvíme. Je tam jasný byznys plán, je tam plán, jak naložit s Paskovem,” uvedl Babiš. Firma je nyní podle něj v procesu restrukturalizace.

Horníci podporují variantu Diamo



Babiš přiznal, že má obavy z toho, že OKD by pod vedením Diama chtěla miliardy na sanaci dolů. Dodal, že chce ušetřit státu peníze. OKD by podle něj mělo fungovat bez toho, aby do něj stát dal další peníze.

Mládek je ovšem proti tomuto řešení. Podle něj je nejkompetentnější pro převzetí OKD státní podnik Diamo, který má zkušenosti s hornickou činností. Prisko má prý zkušenosti pouze s finančními operacemi. Mládkův návrh podpořili i horničtí odboráři.

Pokud státní podnik Diamo nepodá nabídku odkupu za 1 Kč a nepřijde nabídka soukromého investora hrozí že 12. dubna skončí OKD v konkursu. — Jan Mládek (@jan_mladek) 30. ledna 2017

Šéf resortu průmyslu a obchodu přitom sám v minulosti vyjádřil přání, aby OKD odkoupil soukromý investor. Návrh svého úřadu považuje za důležitý ve chvíli, kdy podobná nabídka nepřišla.

Mládek v pondělí na twitteru uvedl, že pokud OKD neodkoupí soukromý investor, tak ho čeká 12. dubna konkurz.