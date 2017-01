Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, který zavádí přísnější prověřování lidí přicházejících do Spojených států. Program USA na přijímání uprchlíků na 120 dní pozastavuje. Běžencům ze Sýrie zakazuje vstup... Celý článek Trump pozastavil přijímání uprchlíků do USA. Syřané do země nesmějí vstoupit do odvolání»