„Pokud jde o oblast Prahy, největším zdrojem emisí je zcela nepochybně doprava,“ řekl náměstek ředitele ČHMÚ Jan Macoun.

Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) nejde u aut jen o dieselové motory, ale jako problematické vidí i ojíždění pneumatik. Malé částečky prachu PM10 a menší se totiž zviřují dopravou. „Dieselové motory nejsou jedinými škůdci, jsou to jakékoli automobily, které se pohybují,“ řekl Dolínek.

Omezení dopravy by prý nepomohlo



Omezením jízdy například po Strakonické a Evropské ulici, by si podle Dolínka Praha nepomohla. Mnozí řidiči by pak mohli zvolit jiné, často delší cesty zástavbou. Dolínek apeloval na mezilidskou solidaritu — řidiči by podle něj prostě vyjíždět neměli.

„V případě, že nemají jiného zbytí, měli by odstavit automobil na prvním místě, kde je to vhodné, a pak používat MHD celý den,“ poznamenal.

Pokud by se radní rozhodli pro jízdné v MHD zdarma, po němž volají například Praha 7 či zelení, Dolínek navrhne, aby opatření začalo platit během úterý. „Musí to rozhodnout rada, vede to k nákladům, které Praha musí uhradit z rozpočtu na výpadku jízdného,“ poznamenal náměstek.

Otázkou ovšem zůstává, jestli by opatření motivovalo řidiče k tomu, aby skutečně cestovali autobusy, metrem či tramvajemi.

Lidé by měli omezit topení tuhými palivy



Krizový štáb kvůli ovzduší také vyzval Pražany, aby přestali topit tuhými palivy, hlavně kamny na uhlí, v krbech, upozornila radní Jana Plamínková (Trojkoalice, STAN). Když už je třeba zatápět, nemají se podle ní kamna a kotle takzvaně škrtit či dusit — pro rozptyl emisí je třeba, aby měly dost vzduchu.

„Pomůže, když se topí na nižší teplotu v místnosti,“ poznamenala Plamínková.

Kvůli smogové situaci byla minulý týden vyhlášena regulace takzvaných stacionárních zdrojů. U prachových částic jde o čtyři největší podniky v Praze. Jako největší původci prachu vycházejí společnosti Kámen Zbraslav a cementárna Radotín. Regulace se týká také drtírny kameniva Kare v Praze 4 a slévárny Agma v Praze 9 — Vysočanech.

Smog dusí většinu krajů



Regulace platí vedle Prahy rovněž ve Středočeském, Olomouckém a Plzeňském kraji. Pro Moravskoslezský, Pardubický, Královéhradecký, Jihočeský a Ústecký kraj je vyhlášena smogová situace.

Lékaři kvůli smogu doporučují omezit pohyb venku a to zejména nemocným lidem, dětem a seniorům. Na současnou situaci má vliv mrazivé počasí, inverze a bezvětří.