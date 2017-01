„Podívejte se, jaké to bylo v roce 1963, kdy jsme mohli jít do vyhlášené restaurace U Fleků s 20 korunami v kapse. Zavzpomínejte s námi na ta léta, kdy luncheon meat šel opéci na pánvi, aniž by se rozpustil na beztvarou kaši. Na dobu, kdy polotučné mléko (sice v sáčku) chutnalo jako dnes plnotučné. Kdy jsme nemuseli kontrolovat éčka na obalech potravin nebo se bát, že oslepneme těsně po přípitku,“ objevilo se v neděli ráno na Facebooku KSČM společně s fotografiemi ceníku restaurace U Fleků z roku 1963.

Příspěvek na sociální síti KSČM zasel vítr a sklidil bouři.

FOTO: Facebook KSČM

Příspěvkem ovšem KSČM u lidí kromě idylického vzpomínání vyvolala i bouři nevole. Lidé například připomněli, že restauraci U Fleků v roce 1949 komunisté sebrali původnímu majiteli. Podotýkali také, že 60. léta byla silně poznamenaná nesvobodou.

Jo, do vyhlášené restaurace, kterou tahle partaj ukradla původním majitelům v roce 1949. To je fakt neskutečná sebranka tyhle lidi. https://t.co/4aWysjr9JE — Ondrej Maly (@ondrej_m) 15. ledna 2017

„Zavzpomínejte na ta léta, kdy se z ruských tanků střílelo nejen do fasády Národního muzea, ale i do lidí, zavzpomínejte, jak hořeli Palach a Zajíc, jak se lidé báli mluvit před vlastními dětmi, jak nebylo čím si utřít zadek, na ostnaté dráty a vymývání mozků,” napsal v reakci jeden z uživatelů.

Další přispěvatel zase začal vyvracet vzpomínky na kvalitnější potraviny. Lunchmeat bylo podle něj jediné „maso”, které se dalo sehnat, a mléko v sáčku se po dvou dnech mimo lednici zkazilo. „Éčka” se prý do potravin sypala ve stejné míře jako v současnosti, ale pouze se neuváděla na obalu, protože nebyla ona povinnost. Oslepnout po přípitku bylo také snazší, protože tehdy existovala nekontrolovaná síť paličů.

Není to stanovisko strany, říká ideolog KSČM

Předseda KSČM Vojtěch Filip Novinkám sdělil, že se s obsahem sociálních sítí strany ještě nestihl seznámit. Po obeznámení s příspěvkem dodal, že srovnání zřejmě vychází z porovnání cen z roku 1963 a těch současných. Údaje jsou podle něj pravdivé.

Na otázku, jestli by se neměla vzít v potaz i mzda, která tehdy byla zhruba dvacetinou té současné, Filip odpověděl, že určitě. Dodal ale, že v Česku jsou nyní drahé nájmy.

„Sociální sítě jsou, jak víte, arénou, kde si lidé vyměňují svoje subjektivní pohledy,“ řekl Novinkám k příspěvku místopředseda ústředního výboru KSČM pro ideologii, propagandu a mediální činnost Josef Skála.

On sám prý autorem není, jedná se podle něj o názor jednoho z lidí, kteří komunistům spravují sociální sítě.

„Není to stanovisko strany. Kdyby tam mělo být něco stanoviskem strany, tak by tam bylo napsáno, že je to stanovisko strany. Všiml jsem si včera, že tam někdo dal jídelní lístek, kde jsou komicky nízké ceny, napsal k tomu čtyři věty,“ dodal Skála s tím, že autor asi chtěl vyprovokovat nějakou debatu, která se nyní vede.

Na upozornění, že příspěvek není podepsaný, a proto budí dojem, že se jedná o názor celé strany, upřesnil, že jde zřejmě o chybu.