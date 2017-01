Zeman připomněl lidický masakr z roku 1942, který byl odplatou za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jejž provedli českoslovenští parašutisté.

„I dnešní svět čelící, abych použil slova Vaší Svatosti, 'postupnému násilí různých druhů a úrovní, válkám v různých zemích a na různých kontinentech, terorismu, organizovanému zločinu a nepředvídatelným aktům násilí' má opět své 'Lidice',” připomněl prezident.

Papež František

FOTO: Alessandro Bianchi, Reuters

„Jsem přesvědčen, že by vaše přítomnost přinesla jednak útěchu tomuto místu, dále naději těm, kteří čelí útrapám dnešního světa, ale především připomenutí Evropě a světu, že smutný odkaz Lidic nic neztratil na aktuálnosti. Děti vyrůstající v oblastech ozbrojených konfliktů, kterých je dle zprávy UNICEF nejvíce od konce druhé světové války, a jejich matky zažívají stejné utrpení jako ty z Lidic před 75 lety,” dodal Zeman a vyslovil naději, že by Svatý otec mohl při této příležitosti zavítat do ČR.

Zeman zve papeže k návštěvě ČR opakovaně. Loni jej pozval po setkání na půdě Valného shromáždění OSN v New Yorku a následně i v telegramu zaslaném u příležitosti papežových 80. narozenin.

Papež prý slíbil přijet na Velehrad



V dubnu 2015 Zeman oznámil, že „Svatý otec přijal pozvání na Velehrad”.

Při otázce na konkrétní termín návštěvy novinářům tehdy řekl, že se uskuteční dříve, než šéf hradního protokolu Jindřich Forejt nastoupí jako velvyslanec ve Vatikánu. Forejt nedávno na Hradě skončil a vrátil rovněž bezpečnostní prověrku, která je pro velvyslance nezbytná. [celá zpráva]

Naposledy ČR navštívil v roce 2009 papež Benedikt XVI.