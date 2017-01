Přídavky na děti by měly dostat všechny rodiny, jejichž příjem činí trojnásobek životního minima. To je v kostce návrh, se kterým chce jít ČSSD na příští jednání koaliční rady za hnutím ANO a KDU-ČSL.

Nová pravidla by podle představ premiéra Bohuslava Sobotky měla platit od příštího roku. Stát by plán vyšel na zhruba osm miliard korun, tedy o pět miliard víc, než kolik plyne z rozpočtu na přídavky nyní.

Rodiny s dětmi si zaslouží daleko větší podporu, než to umož­ňuje současný systém. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD)

„Rodiny s dětmi si zaslouží daleko větší podporu, než to umož­ňuje současný systém. Naším cílem je proto prosadit zásadní změny, díky kterým se výrazně rozšíří počet rodin, které budou moci čerpat finanční podporu ve formě přídavků na děti,“ sdělil Sobotka Právu.

Soc. dem. chce zvýšit příjmový koeficient pro nárok na přídavek na dítě ze současného 2,4násobku životního minima na trojnásobek. „Díky této změně dostane dětské přídavky ročně o 300 tisíc dětí víc,“ uvedl Sobotka.

Nyní má nárok na přídavek na dítě zhruba 19 procent dětí, tedy 412 tisíc, nově by na něj dosáhlo přes 32 procent nezaopatřených dětí, tedy přes 711 tisíc dětí.

Výše přídavků by podle ČSSD neměla být pro všechny rodiny stejná. Děti pracujících rodičů nebo rodičů, kteří práci shánějí, by měly dostat víc.

„Naším záměrem je zavést nový zvýšený přídavek na děti, který by mohly čerpat rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje,“ řekl šéf soc. dem.

Nyní mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima nárok na přídavek dle věku dítěte ve výši 500, 610 nebo 700 korun měsíčně. Nově se budou přídavky vyplácet všem rodinám do výše příjmů trojnásobku životního minima.

Polepší si rodiny, kde alespoň jeden z rodičů pracuje. Těm by náležel přídavek na nezaopatřené dítě ve výši 1000, 1100 a 1200 korun měsíčně, jde-li o dítě do 6 let, dítě ve věku 6–15 let nebo 15–26 let.

Víme, že je zde určitá skupina rodin nad hranicí chudoby, a těm je třeba pomoci. Na posledním jednání koaliční rady jsme deklarovali, že chceme začít tuto diskusi. vicepremiér Andrej Babiš (ANO)

Tyto vyšší přídavky by měly dostat i ty rodiny, kde má alespoň jeden rodič příjem ze závislé činnosti minimálně ve výši životního minima jednotlivce, tedy 3410 korun měsíčně, ze ­samo­statné výdělečné činnosti, z dávek nemocenského pojištění nebo podpory v nezaměstnanosti. Vztahovat by se to však mělo i na děti rodičů, kteří pobírají důchod, rodičovské příspěvky – pokud rodič předtím pobíral tzv. mateřskou či příspěvek na péči o dítě.

Babiš není proti

Ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš se pro Právo vyjádřil vcelku vstřícně: „Jsme ochotni se bavit o valorizaci přídavku na dítě i o možném rozšíření cílové skupiny. Konkrétní návrhy nám zatím ČSSD nepředložila. Víme, že je zde určitá skupina rodin nad hranicí chudoby, a těm je třeba pomoci. Na posledním jednání koaliční rady jsme deklarovali, že chceme začít tuto diskusi.“

Místopředseda Sněmovny a lidovců Jan Bartošek o plánu ČSSD zapochyboval. „Obecně jsou lidovci pro podporu rodiny. Jen se obávám, že tento nápad až příliš zavání předvolebním populismem, nevypadá to jako důkladně promyšlené systémové řešení. Rozhazovat plnými hrstmi miliardy ze státního nemusí být efektivní,“ řekl Právu.