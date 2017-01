„Paní kolegyně Nytrová byla na jednání poslaneckého klubu a vůbec nepromluvila. Žádný komentář k tomu nemám,“ řekl šéf poslaneckého klubu Roman Sklenák. „To se občas stává, sociální demokracie má přes 20 tisíc členů, někteří přicházejí, někteří odcházejí,“ dodal.

Nytrová je přitom podle něj stále členkou poslaneckého klubu, aby přestala být, tak by musela z klubu vystoupit.

Nepodá-li trestní oznámení, pak je to jen pomluva



Obvinění ohledně korupce v sociální demokracii, které Nytrová v prohlášení sdělila, Sklenák komentoval slovy: „Pokud má paní poslankyně Nytrová nějaké informace o korupci ve straně, tak by především měla informovat orgány činné v trestním řízení, aby se tím zabývaly. Jinak to považuji za pomluvu.“

Šéfa rozpočtového výboru Václava Votavu (ČSSD) také překvapil způsob, jakým Nytrová svým spolustraníkům svůj odchod sdělila. „Je slušností, aby nám to paní poslankyně oznámila na poslaneckém klubu,“ komentoval.

Foldyna: Rebelem už dvacet let a bez perzekucí



S dalším tvrzením Nytrové, že jsou lidé v sociální demokracii postihováni za jiný názor, nesouhlasí „rebel” ve straně Jaroslav Foldyna.

„Na spoustu věcí mám jiný názor než vedení strany a dávám to najevo. Ať už je to otázka sankcí proti Rusku nebo naše účast kdesi, ale já to říkám furt a nemohu říct, že by mě někdo perzekuoval,“ řekl Foldyna Novinkám s tím, že celých posledních dvacet let je ve straně zastáncem jiných názorů.

Nytrová se v ČSSD, ale i od jiných stran, dočkala ostré kritiky za svá prohlášení ve Sněmovně, že u homosexuálů je vysoká promiskuita, nadprůměrný vztah k alkoholu a drogám, větší násilné chování. Řekla také, že homosexuálové se budou snažit zlegalizovat sex s dětmi. [celá zpráva] Pozdvižení ještě umocnila později, když řekla, že svá tvrzení opírá o články na internetu a diskuse pod nimi.

Korupci bych nahlásil, ale žádná není, řekl Foldyna



Také se vymezil proti prohlášení, že by ve straně byla korupce. „Je to příliš individuální poznatek. Nelze paušalizovat něco, co se někde děje. Obecně nemohu něco takového potvrdit, to prostě neexistuje. Obecně říct, že ve straně je korupce, to si nedovedu představit, že by někdo něco takového mohl říct,“ sdělil Novinkám Foldyna.

„Dovedu si představit, že má nějaké problémy v daném místě nebo regionu. Může se tam něco dít, ale je potřeba, aby to řekla detailněji,“ dodal. Sám upřesnil, že kdyby objevil korupci ve straně a věděl by, že je to korupce, ačkoli termín je to podle něj sporný termín, nahlas na to upozornil.„Já bych ji taky nahlásil, ale já v tuhle chvíli o ničem nevím,“ řekl Foldyna.

Premiér Bohuslav Sobotka po položení otázky na tvrzení poslankyně Nytrové rychlými kroky odešel do jednacího sálu Sněmovny a Novinkám pouze sdělil, že nemá čas a spěchá.