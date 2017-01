Lidovci nechtějí EET pro řemeslníky a živnostníky. Zrušte to úplně, vyzývá pravice

Řemeslníci a někteří živnostníci by neměli elektronicky evidovat tržby. Myslí si to koaliční KDU-ČSL, která chce zrušit třetí a čtvrtou fázi EET. Novinkám to potvrdil předseda lidovců Pavel Bělobrádek. Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek a lídr ODS Petr Fiala znovu vyzvali ke zrušení celé evidence.