Finanční správa vypne udavačský web k EET

Finanční správa ještě ve středu, nejpozději do čtvrtečního rána vypne internetovou stránku, na které lidé mohli oznamovat, že v restauraci nebo ubytovacím zařízení nedostali účtenku z elektronické evidence tržeb (EET). Uvedl to server Aktuálně.cz, kterému to řekl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) už předtím Novinkám řekl, že o zrušení webu uvažuje.