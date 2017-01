„Jestli to (Babiš) pod tlakem veřejnosti stahuje, tak je to dobře. Ale měl by se ještě omluvit za to, že web zavedl,“ řekl Novinkám Kalousek.

Pozastavil se nad tvrzením ministra financí, že o vzniku portálu nevěděl. „Nevěřím, že o tom pan ministr Babiš nevěděl. To pokládám za zcela dětinskou výmluvu a alibismus,“ komentoval předseda TOP 09.

Web, na kterém lze nahlásit nevydanou účtenku k EET.

FOTO: Novinky

Tomu se podivil i Babišův koaliční partner - vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Pokud o webu nevěděl, pak to asi na ministerstvu financí nemá pevně v rukou. Je to jeho zodpovědnost,” napsal Novinkám v SMS zprávě.

Babiš ve středu Novinkám potvrdil, že přemýšlí o zrušení webu. Šéf státní kasy prý nechce podporovat lidi v udávání nebo zneužívání evidence v konkurenčním boji. Zároveň uvedl, že nevěděl, že web vzniká.