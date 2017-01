„Novela není vycucaná z prstu, je dlouho projednávaná a připravovaná,“ hájil návrh Brabec. Zákon podle něj není připraven z Prahy, ale je udělán po debatě ze všech stran. „Je to kompromis kompromisů,“ řekl.

Ne všichni senátoři s ním však souhlasili. Jan Látka (ČSSD) uvedl, že mu přišla spousta negativních reakcí z krajů.

Senátor Miloš Vystrčil (ODS) kritizoval, že po přijetí zákona budou mít obce menší pravomoci. „Obec ztrácí možnost ovlivnit, zda bude na jejím území vyhlášeno zvlášť chráněné území. Je to monarchistický přístup k ochraně krajiny,“ prohlásil.

Některá místa se mají otevřít turistům



Novela, kterou už na začátku prosince schválila Sněmovna, mění pravidla v národních parcích na Šumavě, v Krkonoších, v Českém Švýcarsku a v Podyjí. Některá doposud nepřístupná místa by se měla otevřít turistům. Zároveň má být na polovině území národních parků zachována divoká příroda.

Parky by měly být rozděleny do čtyř zón. Podle Brabce je podstatné, že se zóny nebudou nejméně 15 let měnit. „Cíl je takový, aby příroda ukázala, co umí,“ vysvětloval Brabec.

Horní parlamentní komora bude definitivně o novele jednat příští týden. Spolu se zákonem o zákazu kouření bude jednou z nejsledovanějších norem. Poslanec z opoziční ODS Jan Zahradník už dříve avizoval, že bude apelovat na Senát, aby normu Poslanecké sněmovně vrátil.

Výbor nakonec doporučil Senátu, aby novelu zamítl. Pro zamítnutí zvedlo ruku šest senátorů, proti pět.