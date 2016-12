„Zejména domácí politická scéna je nepřebernou studnicí sázkařské inspirace. Stane se Andrej Babiš (ANO) předsedou vlády? Oznámí Karel Gott prezidentskou kandidaturu, Michal Horáček ji stáhne a Miloš Zeman řekne, že už kandidovat nechce?” nastiňuje hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Zatímco Babiše v roli premiéra vidí bookmakeři jako tutovku s kurzem 1,3 : 1, Gottovu prezidentskou kandidaturu ohodnotili kurzem 200 : 1.

Nejslavnější český zpěvák Karel Gott

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Čeká Ovčáčka adopce? To spíš vyhazov



Na to, že Jiří Ovčáček skončí příští rok ve funkci mluvčího prezidenta, vypsala Fortuna kurz 5 : 1. Naopak velmi nepravděpodobné je, že by se stal novým ředitelem České televize (1000 : 1) nebo že by ho Zeman adoptoval (1250 : 1).

Fortuna nezapomněla jako tradičně poškádlit také konkurenci. Na to, že Tipsport bude mít nového majitele, vypsala kurz 68 : 1. Čínská skupina CEFC by mohla zase koupit Škodu Transportation (5 : 1), Tatru Trucks (4 : 1) nebo Unipetrol (20 : 1). Na to, že by odvolala Jaroslava Tvrdíka z funkce místopředsedy představenstva skupiny, je vypsán kurz 3 : 1.

Rozloučí se Gott koncertem na Strahově?



Ze sportovních událostí stojí za zmínku překonání světového rekordu Jarmily Kratochvílové na 800 metrů z roku 1983 (5 : 1) nebo to, že fotbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo uzavře registrované partnerství s mužem (25 : 1).

Marek Dalík nastupuje k výkonu trestu.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Tipsport stanovil kurzy například na to, že lobbista Marek Dalík uteče z vězení (300 : 1), Karel Gott oznámí konec kariéry a uspořádá závěrečný koncert na Strahově (20 : 1), českou miss bude zrzka (8 : 1) nebo že Babiš koupí TV Nova (50 : 1).

Z politických událostí vypsali bookmakeři Tipsportu kurzy třeba na to, že herečka Veronika Žilková bude jmenována ministryní kultury (100 : 1), premiér Bohuslav Sobotka rezignuje na post předsedy ČSSD (10 : 1) nebo že parlamentní volby vyhraje KSČM (100 : 1). Na to, že by začal platit zákaz konzumace tvrdého alkoholu v českých hospodách, je stanoven kurz 5000 : 1.

ANO vyhraje volby, TOP 09 neuspěje



„Z politických událostí bookmakeři považují za fakticky jisté, že domácí parlamentní volby vyhraje hnutí ANO (1,2 : 1). A za téměř stejnou tutovku považují i to, že strana protřelého politického matadora Miroslava Kalouska TOP 09 bude mít po volbách brány do Poslanecké sněmovny navždy zavřené (1,6 : 1),” doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková. Možnost, že by předsedu ODS Petra Fialu nahradil ve funkci Václav Klaus mladší, ohodnotili bookmakeři Chance kurzem 20 : 1.

Předseda ODS Petr Fiala s Václavem Klausem ml. na tiskové konferenci

FOTO: Petr Horník, Právo

Zatímco Fortuna má zmíněné události ve své nabídce už teď, Tipsport a dceřiná Chance s jejich zařazením zatím vyčkávají. Výjimkou je vítězství ANO v parlamentních volbách.

„Bookmakeři vybrali několik událostí a jejich pravděpodobnost ohodnotili kurzy. V nabídce se budou podle aktuálnosti objevovat, některé hned, některé až během roku,” dodal mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.