Odpočty na děti

Zvýší se daňová sleva na druhé a třetí dítě. Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzroste ze stávajících 17 004 korun na 19 404 korun za rok. Na třetí dítě sleva stoupne z 20 604 korun až na 24 204 korun ročně. Pro první dítě zůstává sleva na 13 404 korunách. [celá zpráva]

Problém je v tom, že Sněmovna bude změny schvalovat až v lednu a zákon by měl vstoupit v účinnost od dubna. Norma je však navržena tak, aby se sleva dala využít zpětně už od začátku roku 2017.

Vývoj ročního daňového zvýhodnění v letech 2014 až 2017 (v Kč)

2014

2015

2016

2017

Na jedno dítě

13 404

13 404

13 404

13 404

Na druhé dítě

13 404

15 804

17 004

19 404

Na třetí a každé další dítě

13 404

17 004

20 604

24 404

Zdroj: MF ČR



Minimální mzda

Přilepší si lidé, kteří pobírají minimální mzdu. Ta od ledna vzroste z nynějších 9900 korun na 11 tisíc. Minimální hodinová mzda stoupne z 58,7 korun na 66 korun. Zvýší se také příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a to o 700 korun.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce minimální mzdu zvyšovat i nadále, její úroveň se má podle něj přiblížit 40 procentům průměrné mzdy, což by činilo zhruba 11 520 korun. Minimální možný výdělek pobírá podle ministerstva práce asi 2,3 procenta lidí. [celá zpráva]

I přes zvýšení bude v Česku minimální mzda nižší než na Slovensku. U sousedů od roku 2017 stoupne o 7,4 procenta na 435 eur, což je v přepočtu zhruba 11 745 korun. [celá zpráva]

Vývoj minimální mzdy v ČR

FOTO: David Ryneš, Novinky

Vyšší školkovné

Zvýšení minimální mzdy bude mít mimo jiné vliv i na výši školkovného. Maximální částka této daňové slevy je totiž odvozena od výše minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku. Rodiče tak budou moci za rok 2017 uplatnit vyšší školkovné než za letošek. [celá zpráva]

Úřední kontroly kotlů

Úředníci budou moci od ledna vstoupit do domácností a zkontrolovat, čím lidé topí. Pokud někdo odmítne kontrolu domů pustit, může dostat pokutu až 50 tisíc korun. Stejný postih hrozí za topení nevhodným materiálem.

Proti novele o ochraně ovzduší, která s tím počítá, brojí pravicová opozice. Upozorňuje na to, že se prolamuje nedotknutelnost obydlí. TOP 09 a ODS kvůli normě zřejmě během ledna podají ústavní stížnost.

Důchodci dostanou víc peněz



Důchodci by měli dostat průměrně o 309 korun více, penze se letos budou valorizovat o 2,7 procenta. Průměrný důchod tedy vzroste z 11 441 na 11 750. Vláda mohla důchody zvýšit nad rámec zákona, protože prosadila, aby mohla bez souhlasu Parlamentu valorizovat penze o více než jen inflaci a třetinu růstu reálných mezd. Chtěla tak zabránit situaci z loňska, kdy musela kvůli nízké inflaci dát důchodcům mimořádný příspěvek ve výši 1 200 korun. [celá zpráva]

Vyšší platy ve zdravotnictví

Od ledna 2017 se o 10 procent zvyšují platové tarify zaměstnanců ve zdravotnictví. Vláda chce zabránit tomu, aby lékaři a sestřičky odcházeli pracovat mimo obor nebo do zahraničí.

100 kilometrů bez dálniční známky

Řidiči budou moci od ledna 2017 jezdit na 11 úsecích dálnic v délce 100 kilometrů bez dálniční známky. Ministerstvo dopravy ze zpoplatnění vyjmulo dálnice, které slouží jako obchvaty měst. Jedná se například o úseky v okolí Prahy, Plzně, Kroměříže, Prostějova, Berouna či Ústí nad Labem. [celá zpráva]

FOTO: Ministerstvo dopravy

Tvrdší tresty za podporu terorismu

Začne platit novela trestního zákoníku, která zavede tvrdší tresty za podporu terorismu. Za financování terorismu bude hrozit trest až 12 let odnětí svobody, za veřejné schvalování terorismu si člověk odsedí tři až dvanáct let. [celá zpráva]

Přísnější regulace hazardu

Kdo bude chtít hrát hazardní hry, bude se muset fyzicky zaregistrovat u loterijních společností nebo prostřednictvím czechpointu. Registrace na internetu už nebude stačit. Změna se netýká loterijních her jako Šťastných 10, Sportka či Eurojackopt.

V rámci novely zákona o hazardních hrách vznikne také černá listina těch, kteří budou mít zákaz hrát ať už v kamenných hernách a kasinech, nebo na internetu.

V rejstříku vyloučených hráčů budou například lidé v hmotné nouzi či osobním bankrotu. Pravomoc dozorovat hazard bude mít nově celní správa. [celá zpráva]

Česká pošta zdraží korespondenci a balíky do zahraničí

Od Nového roku si připlatí ti, kdo budou chtít posílat dopisy a balíky do ciziny. Obyčejné psaní do 50 gramů vyjde místo současných 27 korun na 32. Posílání balíků do zahraničí zdraží o dvacet korun. Důvodem, proč Česká pošta zdražuje, je prý nutnost pokrýt náklady. [celá zpráva]

Zruší se zdanění výsluh

Výsluhy bývalých vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů se opět nebudou danit. Zákon se týká také odbytného a příspěvku na bydlení. Státní kasa přijde asi o 1,5 miliardu ročně. Výsluhy se danily od roku 2011. [celá zpráva]

Zelená nafta

Část spotřební daně z nafty budou zpět dostávat i zemědělci v živočišné výrobě. Dosud na ni měli nárok jen zemědělci v rostlinné výrobě. Zavedení vratky na daň z pohonných hmot vyjde ročně státní kasu na 385 miliónů korun.

Zelenou naftu v roce 2012 v rámci úsporných opatření zrušila vláda Petra Nečase (ODS), v níž byl ministrem financí Miroslav Kalousek (TOP 09). U klasické motorové nafty je vratka 40 procent daně, u směsné nafty s bio příměsí 57 procent. [celá zpráva]

Protikuřácký zákon

Úplný zákaz kouření v restauracích prošel Sněmovnou a měl by platit od symbolického data 31. května 2017, které je v kalendáři jako Světový den bez tabáku. Normu ještě musí schválit Senát, poté ji dostane na stůl prezident Miloš Zeman.

Někteří senátoři počítají s tím, že novelu zákona o ochraně zdraví vrátí Sněmovně. Prezident se už dříve nechal slyšet, že normu vetovat nemůže, protože bude jako vášnivý kuřák ve střetu zájmů.

Prezident Miloš Zeman je vášnivý kuřák

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Elektronická evidence tržeb

Druhá fáze elektronické evidence tržeb (EET), která se bude týkat maloobchodu a velkoobchodu, bude spuštěna 1. března. Restaurace a ubytovací zařízení tržby evidují už od 1. prosince. Šéf státní kasy Andrej Babiš (ANO) počítá s tím, že v polovině roku 2017 spustí účtenkovou tombolu. V „Účtenkovce” bude každý měsíc losováno dvacet až třicet tisíc výherců. Peněžité i věcné výhry se mají pohybovat ve výši 65 miliónů korun za rok.

Video

Andrej Babiš se přišel podívat, jak funguje EET v praxi

Babiš zároveň navrhl vyjmout z evidence podnikatele, kteří si ročně vydělají pod 250 tisíc korun. Místo evidování tržeb by si sjednali s finančním úřadem paušální daň. Jeho návrh spustil hádky v koalici, proti se staví zejména ČSSD. Sněmovna bude změnu v EET řešit na lednové schůzi v rámci daňového balíčku. [celá zpráva]

Video

Bohuslav Sobotka o Andreji Babišovi

Nižší DPH na noviny a časopisy

Novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která by snížila DPH na noviny a časopisy z 15 na 10 procent, už schválil Parlament. Prezident Miloš Zeman však normu vetoval. Není podle něj důvod pro daňové zvýhodnění této komodity. Sněmovna se tak k návrhu vrátí a prezidentovo veto bude moci přehlasovat 101 hlasy. [celá zpráva]

Lex Babiš

Zákon o střetu zájmů, který politikům nařídí majetková přiznání už při vstupu do politiky, už schválil Parlament. Prezident Miloš Zeman ho ale vetoval, protože podle něj odporuje Listině základních práv a svobod, která má zaručovat všem bez rozdílu např. vlastnické právo. Jedná se zejména o paragraf, který by firmám členů vlády zakázal pobírat některé dotace, nebo se ucházet o veřejné zakázky či investiční pobídky. Ministři by v případě dalšího politického angažmá nemohli vlastnit média.

Zákonu se přezdívá „lex Babiš“, protože by měl největší dopad na ministra financí a vicepremiéra Andreje Babiše (ANO), který je vlastníkem holdingu Agrofert. Poslanci mohou i toto Zemanovo veto přehlasovat. Rozhodnout by měli 10. ledna.

Video

Andrej Babiš o Agrofertu

Babiš v prosinci v rozhovoru Novinkám řekl, že pokud poslanci prezidenta přehlasují, zákonu vyhoví a své firmy se zbaví. V úvaze je vznik svěřeneckého fondu. [celá zpráva]

Otcovská poporodní péče

Novopečení tatínkové mohou po narození potomka nově využít dávku tzv. otcovské poporodní péče. Fungovat bude tak, že otec dítěte bude z nemocenského pojištění jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Otcovské volno bude možné čerpat do šesti týdnů po narození dítěte. Zákon by podle ministerstva práce a sociálních věcí mohl začít platit ke konci roku 2017.