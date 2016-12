Poslední den v roce je většinou ve znamení klidu a bilancování, to ovšem není případ šéfa Úsvitu Miroslava Lidinského. Ten se bude intenzivně připravovat na mistrovství světa v alpských disciplínách.

Na lyže se postaví i předseda komunistů Vojtěch Filip, ten ovšem tradičně vyrazí na sníh 1. ledna. Naopak v klidu a doma bude zřejmě lídr lidovců Pavel Bělobrádek, jeho dcera totiž dostala neštovice.

Většina z oslovených politiků bude konec roku trávit se svými nejbližšími - tedy s rodinou nebo s přáteli - a neměnili by.

Výjimkou je senátor a předseda Strany práv občanů Jan Veleba, který by rád ke stolu přizval i režiséra Zdeňka Trošku. Lidinský - bývalý voják - by se zase chtěl sejít se svými spolubojovníky z Afghánistánu, kteří tam zůstali.

Předsedové stran ctí také tradice, co se týče přípitků. Většina z nich oslaví příchod nového roku sektem či šampaňským, lehčí variantu si dopřeje pouze europoslanec Petr Mach, jehož manželka kojí, a tak s ní solidárně bude abstinovat. Alkohol vynechá i Lidinský, který si dá s dětmi virgin šampaňské.

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

Předseda KDU-ČSL a vicepremiér Pavel Bělobrádek.

Jak budete slavit silvestr?

Ještě nevím. Asi budeme doma, protože dcera má neštovice.

Čím si připijete?

S manželkou si asi dáme trochu sektu.

Kdybyste mohl slavit silvestr s kýmkoli na světě, tak s kým byste ho chtěl strávit?

S mojí manželkou.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Ne, nebudu.

Jaké máte cíle do roku 2017?

Být dobrým otcem, manželem, synem, synovcem, švagrem a zetěm. Také bych chtěl dělat dobře svoji práci a chtěl bych uspět ve volbách.

Vojtěch Filip (KSČM)

Předseda KSČM Vojtěch Filip

Jak budete slavit konec roku?

Budu tady v Krkonoších v horách s vnoučaty. Ťuknu si s manželkou a s rodinou. Jsem tu s manželkou a s vnoučaty, takže slavíme velice rodinně.

Čím si připijete?

Myslím, že sektem. Děti mají myslím Krtečka, ale ty budou pít dřív. Půjdou spát dříve než po půlnoci. Já to také nebudu přehánět, chodím 1. ledna v osm ráno lyžovat.

Kdybyste mohl slavit silvestr s kýmkoli na světě, tak s kým byste ho chtěl strávit?

Vyhovuje mi to s rodinou. Jsem s rodinou tak málo, že jsem rád, že můžu být nějaký čas u svých nejbližších.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Ne, to nedělám už leta letoucí.

Jaké máte cíle do roku 2017?

Mám. Ale neřeknu jaké.

Petr Fiala (ODS)

Předseda ODS Petr Fiala

Jak budete slavit konec roku?

Na silvestra budu s rodinou a přáteli. Připíjím si šampaňským nebo sektem, tradice se mají držet.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Předsevzetí si nikdy nedávám. Co chci dělat, o to se snažím hned, na to nepotřebuji přelom roku.

Jaké máte cíle do roku 2017?

Cíle si ovšem průběžně dávám, tím politickým pro příští rok je dobře uspět s ODS ve volbách, změnit vládu a přinést lidem poctivou politiku a naději na dobrou budoucnost.

Miroslav Lidinský (Úsvit - Národní koalice)

Šéf Úsvitu - Národní koalice Miroslav Lidinský

Jak budete slavit konec roku?

Úplně upřímně, sice ho budu trávit s rodinou, ale v plném tréninku. Protože se připravuji na mistrovství světa a zároveň na paralympiádu v alpských disciplínách handicapovaných lyžařů.

Co přesně znamenají alpské disciplíny?

Znamená to slalom, obří slalom, super G, sjezd a kombinaci. Jsem reprezentant České republiky v alpském lyžování handicapovaných, takže teď se připravuji na lednové mistrovství světa v Itálii.

Čím si na silvestra připijete?

Pravděpodobně nealkoholickým šampaňským s dětmi.

Kdybyste mohl strávit konec roku s kýmkoli na světě, tak s kým byste ho chtěl oslavit?

Pozastavím se nad slovem slavit, protože vůbec nevíme, co nás čeká v roce 2017 a v dalších letech, vzhledem k tomu, kam to směřuje. Ale myslím si, že bych chtěl být s lidmi, se kterými jsem. Ačkoli možná bych do toho kruhu přivítal všechny, kteří bohužel zůstali za hranicemi a nevrátili se zpátky, tedy moje kolegy.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Předsevzetí ne, ale dám si závazek. Pro to, aby se bezpečnostní situace nezhoršovala, udělám maximum.

Máte nějaké cíle pro rok 2017?

Myslím si, že základním cílem, co se týče politického směru, je stmelení rozbitých vlasteneckých stran, protože to je asi základem úspěchu pro to, aby se věci mohly měnit. Osobním cílem pak jsou sportovní úspěchy.

Jan Veleba (Strana práv občanů)

Předseda SPO a senátor Jan Veleba

Jak budete slavit nový rok?

Budu ho slavit na chalupě, to už je jasné. Potom někdy během toho večera mě zavezou do hospůdky, kde mám známé, a tam to nějak dokončíme. Hospůdka je v Katově, tam jsem chodil prvních pět tříd do školy.

Čím si připijete?

Bude to stoprocentně sekt.

Kdybyste měl možnost slavit nový rok s kýmkoli z celého světa, tak kdo by to byl?

S kýmkoli z celého světa? Spíš bych odpověděl tak, že jsem o tom nepřemýšlel. Za nejzávažnější či nejlepší nepovažuji, že sedím na silvestra s někým u stolu a pije se. Považuji za to půlnoc a ten přípitek. Nikdy jsem o tom neuvažoval, ale takhle formou brainstormingu bych si rád připil na silvestra o půlnoci třeba se Zdeňkem Troškou.

Proč zrovna se Zdeňkem Troškou?

Protože mám rád jeho filmy. Protože jsem nedávno absolvoval volební kampaň v krajských volbách a před tím, než jsem cestu podnikl, tak jsem za ním zašel a požádal jsem ho, jestli by souhlasil s tím, že bych při kampani použil úvodní orchestrální melodii z filmu Slunce seno. On s tím okamžitě souhlasil.

Budete si dávat novoroční předsevzetí?

Už to moc nedělám, protože člověk se nezmění tím, že si dá předsevzetí. Funguje to vždycky jenom chvilku, a pak se to vrátí do normálního běhu života. Možná, že mé přání bude, abych vydržel se zdravím a s energií.

Jaký máte cíl pro rok 2017?

Cílem je, že bych voličům, kteří mi dali důvěru v krajských volbách, rád tu důvěru vrátil. Rád bych odvedl nějakou práci pro současného prezidenta Miloše Zemana, pokud v březnu oznámí svoji kandidaturu, což věřím, že udělá.

Petr Mach (Svobodní)

Bývalý předseda Svobodných Petr Mach

Jak budete slavit konec roku?

Budu se synem a s manželkou doma, protože synovi je měsíc, takže to není na žádné bujaré oslavy.

Jak se syn jmenuje?

Jonáš Mach, narozený 29. listopadu 2016.

Čím si připijete?

Určitě tentokrát něčím nealkoholickým, protože manželka kojí a já nebudu sám pít alkohol.

Kdybyste měl možnost slavit konec roku s kýmkoli z celého světa, tak s kým byste ho slavil?

Určitě tak, jak ho strávím, tedy s manželkou a se synem.

Budete si dávat nějaká předsevzetí?

Budu makat z celých sil na tom, aby se Svobodní dostali do Sněmovny, to je jasné.

V současnosti ale nejste předsedou strany...

Teď nejsem. Po rezignaci předsednictvo Svobodných vyhlásilo volbu. Členové Svobodných budou hlasovat elektronicky. Určitě se do té volby přihlásím. Hlasovat by se mělo asi za dva týdny.

Matěj Stropnický (Strana zelených)

Předseda SZ Matěj Stropnický

Jak budete trávit konec roku?

Máme na Žižkově takovou družstevní kavárnu, která se jmenuje ROH, takže tam se většinou sejdeme a o půlnoci jdeme na Vítkov.

Budete s přáteli?

Určitě. Vánoce patří rodině a silvestr patří přátelům.

Čím si připijete?

Myslím, že nějakým sektem.

Kdybyste měl možnost s kýmkoli z celého světa slavit konec roku, kdo by to byl?

Na silvestra je člověk stejně roztěkaný, takže mi vyhovuje, že se uvidím s lidmi, se kterými se vidět chci, k tomu žádnou celebritu nepotřebuji.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Ano, to dělám rád. Je to trénink vůle a baví mě to dělat.

Máte tedy už nějaké vybrané?

Popravdě řečeno, zatím ještě úplně nevím. Musím si vybrat něco takového, co je těžké a co není úplně příjemné, ale zase se to dá zvládnout, aby se to hned neporušilo.

Máte nějaké cíle pro rok 2017?

Určitě, chtěl bych přivést Stranu zelených zpátky do Poslanecké sněmovny.

