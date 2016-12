Ačkoli někteří dotázaní ještě neměli jasno, kde přesně budou, společnost již mají vybranou. Většinou konec roku stráví s rodinou či s přáteli a neměnili by.

Také přípitek volí všichni klasický, tedy sekt nebo šampaňské. Z řady vybočují pouze předseda pirátů Ivan Bartoš, který již tři roky abstinuje, a lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, který bude po půlnoci řídit, aby se dostal od přátel domů.

Oslovení předsedové se liší aktivitami, které na konec roku chystají. Zatímco třeba šéf hnutí ANO Andrej Babiš bude tančit a bavit se s přáteli, předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík podnikne výšlap, během něhož se bude posilňovat alkoholem.

Vzhledem k tomu, že se v roce 2017 uskuteční volby do Poslanecké sněmovny, mají oslovení politici do nového roku podobné cíle – chtějí uspět ve volbách. Kromě toho si většinou přejí mít dobré rodinné vztahy. A třeba předseda Pirátské strany Ivan Bartoš by rád omezil svůj zlozvyk, tedy kouření.

Bohuslav Sobotka (ČSSD)

Předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jak budete slavit konec roku?

Svátky využíváme k tomu, abychom navštívili příbuzné, úplný konec roku pak budu trávit s rodinou a přáteli. O půlnoci si připijeme tradičně šampaňským.

Kdybyste měl možnost slavit konec roku s kýmkoli z celého světa, tak s kým byste ho slavil?

Neměnil bych, na Silvestra jsem nejraději s rodinou a nejbližšími přáteli.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Předsevzetí do nového roku si nedávám.

Jaké máte cíle do roku 2017?

Rok 2017 bude ve znamení voleb. Byl bych rád, kdyby je vyhrála ČSSD a zajistila lidem v naší zemi další čtyři roky stability, prosperity a bezpečí.

Andrej Babiš (ANO)

Předseda ANO a ministr financí Andrej Babiš

FOTO: Petr Horník, Právo

Jak budete slavit konec roku?

Jako každý rok s rodinou a přáteli, budeme se bavit a tančit. Budeme na horách v Rakousku. Jezdíme sem 14 let na stejné místo a na Silvestra sem chodí stejní hosté.

Čím si připijete?

Šampaňským.

Kdybyste měl možnost slavit konec roku s kýmkoli z celého světa, tak s kým byste ho slavil?

S rodinou a přáteli.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Jasně. Jako každý rok: zhubnout a sportovat.

Jaké máte cíle do roku 2017?

Velké.

Mohl byste být konkrétnější?

Vyhrát volby a sestavit vládu, kde jednotliví koaliční ministři budou spolupracovat a řešit problémy ve prospěch lidí a státu místo politikaření a boje za svoje koryta.

Miroslav Kalousek (TOP 09)

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek

FOTO: Petr Horník, Právo

Jak budete slavit konec roku?

Když budu úplně upřímný, tak pořád ještě nevím, jestli budu slavit v Praze, nebo v jiném městě. Budu ho slavit s přáteli a o půlnoci si připíjíme standardně suchým sektem.

Kdybyste mohl slavit Silvestr s kýmkoli na světě, tak s kým byste ho chtěl strávit?

Jsem naprosto spokojený se společností, která na mě čeká letos. Netoužím po nějaké alternativě.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Ne, ta si tradičně nedávám.

Máte nějaké cíle do roku 2017?

V roce 2017 mám jako největší cíl úspěch ve volbách.

Co konkrétně pro vás znamená slovo úspěch? Je to zisk pěti procent, nebo deseti?

Úspěch je úspěch. Záleží na tom, kolik mají ti ostatní. Srovnání výsledků pak ukáže, co je úspěch a co je neúspěch.

Petr Gazdík (STAN)

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Jak budete slavit konec roku?

Silvestra budu slavit tradičně jako místostarosta obce. Pořádáme pochod k naší rozhledně, kde se občané setkávají. Ten pochod je poměrně náročný, jak výšlapem, tak množstvím alkoholu. Tam následuje odpoledne ohňostroj. Odpoledne pak chystáme s přáteli, že se potkáme a oslavíme společně nový rok. Budeme společně čtyři rodiny.

Máte nějaký přehled, kolik kilometrů ujdete a kolik vypijete skleniček alkoholu?

Je to asi pět kilometrů, ale setrvale do kopce. Počet skleniček alkoholu se nedá určit, protože na Slovácku se nalévá z ploskačky (placatky – pozn. red.), takže si připíjíme. Záleží, kolik lidí potkáte. Bývá to veselé.

Kdybyste mohl slavit Silvestr s kýmkoli na světě, tak s kým byste ho chtěl strávit?

Se svojí rodinou.

Čím si připijete?

Připijeme si dobrým šampaňským. Ale české výroby, takže to bude patrně Bohemia Sekt.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Novoroční předsevzetí si každoročně dávám jenom jedno, a to aby i v tomto roce nás pánbůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.

Jaké máte cíle do roku 2017?

Je jich celá řada. Být dobrým manželem, být dobrým otcem, být dobrým kamarádem, snažit se dělat věci co nejlépe a co nejpoctivěji. Vykonávat dobře svoji práci poslaneckou. Splnit další z cílů, které mám vytknuty ve své poslanecké práci. Rád bych prosadil některé zákony, které jsem předložil.

Tomio Okamura (Svoboda a přímá demokracie)

Předseda SPD Tomio Okamura

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jak budete slavit Silvestr?

S některými z mých přátel. Ačkoli to nebude úplně slavení, spíš si sedneme a popovídáme si. Po půlnoci mimochodem vždycky jedu domů, takže si dám skleničku někdy kolem osmé hodiny, aby to ze mě vyprchalo, a pak už piju jenom nějaký čaj a povídáme si.

Čím si připijete?

Připiju si nějakým nealkem, jak jsem říkal, tak já pak jedu domů. Želva, jak víte, se na Silvestra vlastně chytnout nedá. Takových těch služeb, co vám odvážejí auto, se na Silvestra nedočkáte.

Kdybyste měl možnost s kýmkoli z celého světa slavit konec roku, kdo by to byl?

Určitě by se mi líbilo strávit Silvestr s mým synem. Nicméně je mu už je 21 let a má svoji přítelkyni, takže si tráví Silvestr se svojí přítelkyní a se svými přáteli, se spolužáky ze školy, takže mám spíš takové jednoduché přání, že bych byl s ním. Protože ho mám nejradši na světě. Byl bych rád, kdyby chtěl Silvestra s tatínkem, ale on už upřednostňuje svoji přítelkyni, což plně chápu, takže je to úplně v pořádku.

Budete si dávat nějaká novoroční předsevzetí?

Předsevzetí si nedávám z toho důvodu, že zastávám po celá léta konzistentní názor, že jestli chci dělat něco užitečného nebo prospěšného, tak bych s tím určitě neměl čekat na Silvestra.

Máte nějaké cíle pro rok 2017?

Soukromě bych si přál, aby syn úspěšně postupoval nebo pokračoval ve studiu režie. Studuje na vysoké škole režii, takže bych byl rád, aby mu to šlo, aby byl šťastný.

Moc bych si přál, vzhledem k tomu, že budou volby do Sněmovny, abych přesvědčil co nejvíce lidí k potřebě změny, k přímé demokracii. Vím, že to zní možná trošku vágně, ale já tou politikou žiju.

Ivan Bartoš (Pirátská strana)

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

Jak budete slavit Silvestr?

To já nevím, asi s přáteli, se kterými chodím na karty, někde v Praze. Proč se ptáte?

Ptám se všech předsedů politických stran...

Budu ho trávit s manželkou, s rodinou a s kamarády někde v Praze. Budeme v klidu, protože všichni už mají děti. Nevidíme v tom nějaký extra pařící nebo zlomový moment v tom roce, když stejně všichni chodíme do práce.

Čím si připijete?

Já už třetí rok nepiju žádný alkohol, tak pravděpodobně nějakým nealkoholickým vínem. Jsem nudný, co?

Nepřipadáte mi. Kdybyste měl možnost s kýmkoli z celého světa slavit konec roku, s kým by to bylo?

Co je to za otázku? Moment, musím se zamyslet. Musí být žijící? Ale asi s manželkou. Fakt s manželkou, s ní je sranda.

Budete si dávat nějaké novoroční předsevzetí?

Mám jich celou řadu, i osobních. A to je zase nějakým způsobem nahodit nějaký, ne zas tak šílený sprint a rytmus práce a politiky a jejich míchání. A máme rok 2017, volební rok do Poslanecké sněmovny, takže mým cílem, i osobním, protože sedm let mého života je spjato s Pirátskou stranou jako volnočasovou aktivitou, je dostat piráty do Poslanecké sněmovny.

Tohle byly spíš cíle. Máte ještě nějaké předsevzetí?

Je mi vyčítáno mým okolím, že jak jsem zametl s pitím, lépe řečeno, jak abstinuji, tak bych měl nějak omezit to kouření. Je to snad poslední zlozvyk, který si s sebou táhnu z mládí. Tady na to bych se chtěl podívat, protože je to zbytečná slabost. Nová legislativa nám kuřákům taky vůbec nepřeje.

