„Nepřál bych si, aby ministerstvo vnitra bylo novodobým Koniášem,” uvedl v pondělí Zeman v odkazu na jezuitského kazatele Antonína Koniáše (1691-1760). Ten je hlavně zásluhou díla Aloise Jiráska veřejnosti znám jako fanatický palič knih a pronásledovatel českých protestantů. Část historiků však pokládá takový obraz za přehnaný a jednostranný.

Nový odbor bude součástí Centra boje proti terorismu, které vzniklo v reakci na teroristické útoky v Evropě. Podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) půjde o malý útvar asi 20 lidí.

„Prezident republiky byl prostřednictvím své kanceláře podrobně informován o práci na Auditu národní bezpečnosti, z něhož doporučení k založení centra vychází,” sdělila mluvčí ministerstva Lenka Nováková. Na Chovancův pokyn bude podle ní prezidentovi obratem zaslán ucelený materiál k náplni práce Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, aby měl možnost se s ním seznámit.

Vyvracení dezinformací

Odbor má svá zjištění předávat policii, armádě a tajným službám. Jedna z částí odboru se bude specializovat na zjišťování dezinformací z otevřených zdrojů (včetně sociálních sítí) a jejich vyvracení. Lidé by měli pravdivou informaci získat během několika minut nebo hodin. Časem by podobné skupiny měly vznikat i na dalších ministerstvech, za koordinaci bude zodpovídat úřad vlády.

„Vím, že v souvislosti s mezinárodním napětím se občas objevují pokusy cenzurovat internet. Jsem zásadně proti cenzuře, s výjimkou pornografie, a zejména dětské pornografie,” řekl Zeman. Ten, kdo zabraňuje druhým, aby vyslovovali svoje argumenty, pouze dokazuje, že sám dostatek argumentů nemá, míní prezident.

Dočekal: Sám dezinformuje, proto se ozval

Podle internetového odborníka Daniela Dočekala má ale sám prezident, respektive jeho mluvčí Jiří Ovčáček, ve zvyku hojně citovat dezinformační weby a podivné zdroje informací.

„Lze tak poměrně dobře chápat, proč mu tolik vadí, že se někdo snaží upozorňovat na zásadní a problematické zdroje dezinformací, propagandy, manipulací a lží. Má sice pravdu v tom, že cenzura je nepřípustná, ale to, o čem hovořil ve vánočním poselství, není otázka cenzury, ale nutné osvěty,” podotkl Dočekal. „Skutečně nepotřebujeme cenzuru, ani ideovou policii, nutně ale potřebujeme konec záplavy dezinformací a lží. Sám prezident by tomu mohl velmi napomoci i tím, že sám bude dbát na to, aby vždy poskytoval pouze podložené informace, a nebyl tak, ať už on, nebo jeho mluvčí, hlásnou troubou dezinformačních webů," dodal.

Ministerstvo na svém webu již dříve uvedlo, že centrum nebude mít „tlačítko na vypínání internetu”, nebude vnucovat lidem pravdu ani provádět cenzuru. Nebude z internetu ani z tištěných médií odstraňovat žádný obsah. Centrum také nemá být bezpečnostním sborem, orgánem činným v trestním řízení, ani zpravodajskou službou.

Boj proti hoaxům



Boj proti dezinformacím chystají například i někteří velcí internetoví hráči, například sociální síť Facebook připravuje řadu nástrojů, které mají blokovat šíření falešných zpráv. Právě na Facebooku se například před prezidentskou volbou v USA objevovaly vymyšlené zprávy, že kandidaturu Donalda Trumpa podpořil papež František nebo že federální agent vyšetřující e-mailovou kauzu Hillary Clintonové byl nalezen mrtev.

Že mohou mít falešné zprávy i vážné mezinárodní důsledky, ukazuje i čerstvý incident, kdy Pákistán na základě hoaxu pohrozil Izraeli jaderným úderem. [celá zpráva]