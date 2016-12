V sobotu byla slavnostně otevřená dálnice D8. Po 32 letech bylo dobudováno 94 kilometrů. Její stavbu provázely různé komplikace a naposledy při otevření byl otevřený pouze jeden pruh, protože podloží v jednom úseku se zhruba ve hloubce 18 až 20 metrů začalo hýbat.[celá zpráva]

Sobotka v sobotu nevyloučil, že by v budoucnu bylo možné nestabilní úsek uzavřít úplně. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) naopak řekl, že dálnice je bezpečná a nemá informace, že by byl důvod provoz na ní přerušit.[celá zpráva]

Ťok v pondělí Novinkám sdělil, že se s premiérem shodli, že jde o dálnici jdoucí problematickým územím a že společnou prioritou je bezpečnost řidičů, kterou jeho resort zajistí. „Nevidím jako dramatické jeho prohlášení ani to, co proběhlo na vládě. Je to v pracovním pořádku a vidím to docela v klidu,” uvedl pro Novinky Ťok.

Vláda se v pondělí zabývala dálnicí D8, především z toho hlediska, zda je bezpečná pro občany. „V rámci bodu různé jsme na vládě vyslechli informaci o aktuálním stavu monitoringu situace kolem dálnice D8,“ řekl Sobotka na tiskové konferenci po jednání vlády. Dodal, že ministři také byli seznámeni s informacemi, za jakých okolností byla dálnice D8 otevřená.

Občané musí být ujištěni, že dálnice je bezpečná



„Bylo rozhodnuto, že tu bude probíhat monitoring v celém tom úseku, který je geologicky velice problematický. Na jednání vlády zazněla informace o tom, že sobotní otevření dálnice v tom zúženém profilu bylo odůvodněno právě daty, které dostalo ministerstvo dopravy na základě monitoringu,“ dodal.

Naznačil, že je potřeba, aby občané byli ujištění, že provoz na D8 bude bezpečný, a to i v budoucnu.

Ještě před projednáváním daného bodu na vládě šéf hnutí ANO Andrej Babiš naznačil, že nevidí důvod, proč kolem D8 vyvolávat paniku. „Není důvod nějakým způsobem vyvolávat nějaký neklid. To, že tam byla betonová injektáž a v hloubce 20 metrů se něco pohnulo, tak lidé, co to mají na starosti, jsou zodpovědní a sledují to a není důvod vyvolávat neklid,“ konstatoval Babiš.