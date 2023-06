Zdravotní benefity neoholených intimních míst

Podle vědců je důležité hledět na to, co preferuje protějšek, protože se to velmi významně podepisuje i na sexuálním uspokojení milenců. Studie z roku 2019 ukázala, že sexuální a vztahová spokojenost mužů souvisí i s tím, do jaké míry ženy z pohledu holení ochlupení reflektují jejích přání a touhy.