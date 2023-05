Věk sehrává při početí důležitou roli, při delším odkladu nemusí pomoci ani umělé oplodnění

Jedním z hlavních důvodů, proč mají páry problémy s přirozeným početím, je odkládání těhotenství do pozdějšího věku. Mít dnes první dítě kolem 40. roku věku není u žen žádnou vzácností. Ne vždy to ale jde přirozenou cestou, právě ženy blížící se ke hranici čtyřicítky jsou nejčastějšími pacientkami na odděleních center asistované reprodukce.

Tato vyšetření sice nejsou běžnou součástí preventivních prohlídek, ale pokud plánujete založit rodinu, ale až s větším časovým odstupem, pak je dobré je absolvovat i několik let předtím, než k tomuto kroku přistoupíte.

Současné trendy jsou přitom přesně opačné. O vyšetření plodnosti žádají u nás ženy ve věku kolem 40 let a na preventivní spermiogram přicházejí muži až kolem věku 34 let. Obě pohlaví by přitom tato základní vyšetření měla absolvovat už před třicítkou.