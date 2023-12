Václav byl téměř tři roky v bdělém kómatu, pokroky dělá i díky plavání

„Byl to aktivní kluk. Hrál basketbal a bavily ho i další sporty. Vystudoval rybářskou školu i s nástavbou, ale živil se jako pokrývač. Pak však přišla ta bouračka, když jel v autě s kamarádem, dostali smyk na namrzlé vozovce v zatáčce před Lišovem,“ vzpomíná maminka Romana Čtvrtníková na okamžik, který před devatenácti lety vše změnil.

Lékaři už Václavovi nedávali moc nadějí. Utrpěl těžké poranění mozku a ležel v nemocnici v bdělém kómatu, což je stav, kdy pacient sice není schopen komunikovat, je v bezvědomí, avšak na první pohled může působit, že je při vědomí. „Stále jsem věřila, že se zlepší, a na apalickou jednotku do nemocnice jsme s manželem chodili téměř každý den dva a půl roku. Nakonec se to podařilo,“ podotkla žena.

Bouračka změnila však život rodiny od základu. Václav je upoutaný na invalidní vozík. „Je to v podstatě péče na 24 hodin denně. Václav má stále problémy se stabilitou. Ale zvládne sám i řadu činností, například se nají,“ vysvětluje Čtvrtníková.

Během let se Václavův zdravotní stav stabilizoval a nastaly i změny k lepšímu. Ideální je pro něj plavání, když jednou týdně jezdí do bazénu Arpidy v Českých Budějovicích. „Chodím sem rád, jsou tady skvělé instruktorky a myslím, že právě díky vodě jsem udělal velké pokroky. Vyrážím také na rehabilitace do Borovan. Jde i o životní náplň. Máme pejska, se kterým se zabaví celá rodina,“ pochvaloval si v bazéně Václav Čtvrtník s tím, že koukat na televizi doma ho rozhodně nebaví.