Žijí a pracují pro handicapované. Ti bez svých asistentů nemohou existovat

Práce asistenta v sociálních službách je náročná nejen psychicky a fyzicky, ale i finančně. Pro třiadvacetiletou Šárku Vodičkovou je asistence posláním, i přes to, že se ocitla na pokraji vyhoření. Milan, který je ochrnutý od prsou dolů, by se bez Šárky a dalších asistentů neobešel. I díky jejich pomoci se může věnovat fotografování a jezdit na výlety.

„Domnívám se, že za posledních pár let se zvýšilo ohodnocení asistentů obecně v sociálních službách, takže stát pro to určitě něco dělá, ale mohl by se snažit víc. Myslím, že na HPP bez nějaké další práce to není na uživení se v Praze,“ dodává.