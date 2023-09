Trauma a stres zaúřadovaly. Najednou zapomínají to, co roky dělaly automaticky

„Najednou jsem nevěděla, jak na to. Zní to divně, ale po traumatech, která mě několik měsíců předtím potkala, jsem najednou ztratila znalosti, které jsem budovala dlouhá léta,“ cituje její vyjádření server Guardian .

Juliet si chtěla pečením kompenzovat stres, který ji nějakou dobu předtím doprovázel. Chtěla prožít dobrodružství snů v Kostarice, jenže se ukázalo, že celá nabídka byl jeden velký podvod, který stál ji a jejího manžela celoživotní úspory. Místo krásného ubytování navíc živořili ve stanu na pláži. Bolest a šok z celé situace „zaúřadovaly“ a mozek na to reagoval po svém - prostě vypnul.

„Pamatuji si jen útržky. Když jsme zjistili, o co všechno jsme přišli, pamatuji, že jsem začala pociťovat příznaky fyzické nemoci,“ popisuje své zážitky.

To, co Juliet popsala, je běžný, i když zřídka vyslovovaný jev, který se objevuje ve chvílích vysokého stresu, traumatu nebo smutku. Někteří lidé ho popisují jako „mlhu“, která obklopuje jejich život a vnímání, jiní hlásí, že jim některé myšlenky, či dokonce období z mysli najednou zmizely, aby se později vrátily třeba jen jako útržky. Podobné „výpadky“ paměti lze spojovat například i s projevy posttraumatické stresové poruchy, ne vždy se to dá ale tak lehce kategorizovat.