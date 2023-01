Pravidlo dekád aneb Proč je dobré každých deset let udělat zásadní změnu

Pokud se vám nedaří tak, jak byste si přáli, je podobná rada poměrně pochopitelná. Proč to ale dělat i ve chvíli, kdy se vám deset či více let poměrně daří, a klidně vám to stačí?

Protože největší překážkou úspěchu obecně není neúspěch, ale právě úspěch, tvrdí pro server Psychology Today Nassir Ghaemi, psychiatr a vědec specializující se na depresi bipolární poruchy.

Spisovatel a „odborník na štěstí“ Arthur Brooks je rovněž zastáncem pravidla změnit každých deset let svou práci. On sám byl jako dvacátník již několik let nejprve muzikantem, následně absolvoval online kurz y a získal titul PhD v ekonomii, aby dalších 15 let pracoval jako vysokoškolský profesor. Ani to mu ale nestačilo – na dalších deset let přijal místo ředitele neziskového institutu. Odtud pak vedla jeho cesta k napsání několika knih, i díky nim se pak stal harvardským profesorem a tzv. guru štěstí.

Jak sám říká, mohl zůstat u hudby a vypracovat se ve skvělého muzikanta. Nebo se vypracovat v oblasti ekonomie. Každá změna práce ale podle něj vedla k tomu, že byl stále lepší a lepší.

Lékař a průkopník medicíny založené na důkazech David Sackett tvrdí, že jakmile se stanete v něčem odborníky, je čas s tím skončit. Jeho důvody pro takové tvrzení zahrnují skutečnosti, že tito „odborníci“ pak ve svém oboru ve skutečnosti zpomalují pokrok – své nápady, které je na vrchol mnohdy dostaly, totiž často stvořili ještě v době menší slávy a současný život na kariérní špici pak tráví většinou jen obhajováním či využíváním svých nápadů.

Jak tvrdí, „s novými nápady přicházejí mladí lidé. Pak se stanou odborníky a začnou bránit pokroku“.

„Je tu ještě jedno zdůvodnění. Všechno má svůj vymezený čas. Nemusíte být specialistou na jednu věc celý život. Ve skutečnosti nikdy nevíte, jestli vás náhodou nepotká něco nového, skvělejšího, pokud nepřestanete dělat onu poslední věc, která je pro vás skvělá,“ vysvětluje Ghaemi.

A pokud jste ve fázi, že se o něco opravdu snažíte, a ono to ani tak nemá vizi úspěchu, udělejte změnu mnohem dříve – třeba už za pět let. Naopak, pokud je to skvělé, protáhněte to na 15 let. Ale nakonec udělejte změnu.

Snadno totiž můžete v tom, v čem jste dobří, pomalu „zakrnět“ a po době úspěchů v té samé práci prostě dožít. Hodně viditelné je to podle něj hlavně v akademických kruzích.

Problém mladé generace

Jak upozorňuje Ghaemi, lze i u mladé generace vypozorovat potíže spojené s obecně přijímaným názorem, že si „musí najít práci na celý život.“

„Moje dcera nedávno dokončila vysokou školu. Ona a její vrstevníci podle mého pozorování trpí určitou paralýzou ve výběru dalšího studia nebo práce, kterou by podle společnosti měli dělat do konce života. Nejen, že to sami stále nevědí, ale snažím se také říct, že by to ani neměli vědět,“ popisuje odborník.

„Příliš často si myslíme, že musíme udělat změnu jen tehdy, když věci nejdou dobře nebo se nám nedaří. Protože když se nám daří, a my od úspěchu odejdeme někam jinam, budou si o nás přece ostatní myslet, že jsme divní. Jenže je třeba si uvědomit, že to děláte vždy pro sebe. Pokud chcete jít stále kupředu, i když máte úspěch, je změna nezbytná. Když ji neuděláte, nikdy se nedozvíte, co dalšího na vás ve světě čeká,“ uzavírá Ghaemi.

