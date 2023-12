Po prodělaném covidu skončil na vozíku, krátce na to mu zemřela žena na rakovinu. Igor ale nic nevzdává

Prvotní problémy se objevily v roce 2017, kdy jeho manželce Gabriele lékaři odhalili zhoubný nádor kůže. Bohužel už tehdy jí léčba příliš nefungovala. Po necelém roce do toho navíc dostala infekci, která léčbu výrazně zkomplikovala. V té době zažívali velmi těžké časy.

Pak ale nastalo období, kdy se stav Gabriely začal lepšit, bohužel ale jen na chvíli. Za nějaký čas se jí totiž rakovina vrátila, a to ve velmi agresivní formě. Lékaři ji tehdy už doporučili jen paliativní léčbu. Gabriela se ale nechtěla vzdát, a tak společně s Igorem hledali po celém světě, zda někde neprobíhá klinická studie na inovativní léčbu, která by Gabriele mohla pomoci. Zároveň založili sbírku, která jim měla pomoci případnou léčbu zaplatit.

Dodnes si pamatuje datum 27. února 2022. Byl to poslední den, kdy šel se svou ženou naposledy na procházku. Po prodělaném covidu a zánětu míchy totiž Igor skončil na vozíku.

Během doby, kdy byl Igor v nemocnici, se o děti i chod domácnosti musela starat nemocná Gabriela. Přestože to pro ni nebylo snadné, vše zvládala dobře. Po jeho návratu z nemocnice dál hledali experimentální léčbu, která by Gabriele mohla pomoci.

Po dlouhých peripetiích se podařilo sehnat program v americkém Bostonu, kam Gabrielu přijali. V té době byl Igor v Rehabilitačním ústavě v Kladrubech, kde se učil se svým hendikepem žít. Gabriela se po absolvování programu vrátila z Ameriky, bohužel se ale u ní projevily komplikace a tak musela do nemocnice, kde jí lékaři operovali.

Igor dnes žije se svými dvěma dětmi sám v domě ve středočeském Berouně. Sám obývá přízemí, jelikož do patra se nedostane. Z velké části je i tak odkázán na pomoc dětí.

Na litování se ale nemá čas. Jeho hnacím motorem jsou jednoznačně děti. Dceři je dnes čtrnáct let a synovi dvanáct. „Když Gabriela zemřela, tak to děti hodně semlelo. Vše bylo o to těžší, že Gabriela byla učitelkou a učila i na stejné škole, kam v tu dobu obě děti chodily,“ vypráví Igor.