Volali mi, že Adámka oživují. Zpověď ženy, jejíž syn se málem utopil

Tragédie se odehrála na jednom z českých koupališť ve středu 5. července tohoto roku. „Ještě v pátek předtím jsem na koupaliště jela s Adámkem, mou dcerou a její kamarádkou. Adámek mi tam celou dobu říkal, že se bojí, že se utopí. Já jsem mu celou dobu opakovala, že ne. Že to se stát nemůže,“ vzpomněla na červencové události Adámkova maminka Kateřina Pěnčíková.

Přes víkend pak Kateřina onemocněla, dostala angínu. Děti však maminku onu osudovou středu poprosily, zda by nemohly na koupaliště bez ní, ale s maminkou od dceřiny kamarádky.

„Já jsem říkala, že jí zavolám a dohodnu se s ní. Samotné dva bych je nepustila, ale když jsem věděla, že jsou tam i s dospělou osobou, tak jsem si říkala, že se nemůže nic stát,“ vysvětlila dění toho dne Kateřina.

Foto: archiv rodiny Fotka, kterou si maminka udělala před odjezdem na koupaliště.

„Ten den vyjeli docela brzy. Adámek mi ještě mával, mám ho dokonce na fotce s dekou, když odjíždí. A už se mi nevrátil,“ sdělila Novinkám Kateřina.

35 minut oživování

„Už mi prostě jen zavolali s tím, že mi oživují syna. Takže jsem dojela na místo. Prostě šok. Nic jinýho, jenom šok. Kdy Adámka dávali do vrtulníku, byla tam policie. Zkolabovala jsem. Vlastně jsem vůbec nevěděla, co se stalo. Neřekli mi vůbec nic. Čekala jsem na policejní psycholožku. S ní jsem pak odjela na služebnu. Ona pořád volala do nemocnice, jestli Adámek žije,“ popsala situaci onoho dne matka.

„Pořád jsem jen křičela, že se bojím. Pak mě paní psycholožka odvezla domů se převléci a odvezla mě do nemocnice za synem. Tam mi pan doktor dal studenou sprchu, že mám čekat i to nejhorší,“ dodala.

Až tam se Kateřina dozvěděla, že jejího syna oživovali celkem 35 minut. Dokonce zkolaboval i plavčík, který Adámka vytáhl z vody.

Foto: archiv rodiny Adámek v nemocnici

„Byla tam spousta lidí a nemůže si to za vinu dávat on. Já jen dodnes nedokážu pochopit, jak to, že neměl rukávky. Se mnou je měl dokonce na dece. Najednou je neměl. Jak to? Jak to, že se ocitl v takové hloubce, když on sám se bál vody? To jsou ale už otázky, které mi nikdo nezodpoví,“ svěřila se nešťastná matka.

Případem se dokonce zabývá místní příslušné oddělení kriminální policie.

Život si vybojoval

„Celou první noc jsem provolala do nemocnice. Nesměla jsem být doma sama, tak jsem spala u kamarádky. Následující den přijel i můj přítel, Adámkův tatínek, který pracuje v Holandsku a společně jsme už zůstali s Adámkem v nemocnici,“ vysvětlila Kateřina.

Lékaři rodiče připravovali na to, že jsou dny, kdy se jim bude zdát, že to jde dopředu, ale může přijít i doba, kdy to půjde „zpátky.“

Adámkovi byl zaveden PEG, hadička, kterou dostává stravu, pití i léky. Pro rodiče bude velmi důležité naučit Adámka znovu jíst, to znamená polykat všechno, co měl tolik rád. Bohužel ještě nefixuje oči. A i když je otevře, tak se na rodiče nepodívá.

Foto: archiv rodiny Maminka Kateřina s Adámkem

„Adámek byl připojen na plicní ventilaci, tu mu po pár dnech vytáhli. To jsem byla moc ráda,“ vzpomněla maminka.

Dnes je vlastně chlapec úplně bez hadiček a na přístroje napojen není. Poté mu domluvili hyperbarickou komoru.

A co dál?

„Vůbec jsem na to nebyla připravená. Celé noci jsem pročetla články o tom, co se dá dělat, jaké jsou možnosti. Spojila jsem se i s jednou maminkou, které se před třemi lety stalo něco podobného,“ vysvětlila Kateřina.

Adámka čeká aplikace kmenových buněk. „Ty jsou strašně drahé. První dávka stojí 5 tisíc eur (necelých 120 tisíc korun). Každá následující dalších 3500 eur (cca 84 tisíc). Budou mu to dělat žilně a mozkomíšně,“ doplnila.

Poté plánuje maminka převézt syna do lázní na rehabilitace. To ale rozhodně není vše.

Foto: archiv rodiny Adámka čeká aplikace kmenových buněk.

„Jenom speciální autosedačka, abychom mohli Adámka vozit v autě, stojí kolem šedesáti tisíc a pojišťovna ji neproplácí. Doma máme jedno auto, se kterým přítel jezdí do práce do Holandska. Sama si teď nedovedu představit, jak ho sama odvezu z domova do nemocnice, do lázní, kamkoliv,“ dodává Kateřina.

Pro maminku s tatínkem je nejdůležitější, že jejich syn přežil a dělá malinké pokroky, i když dobře vědí, že může přijít i krok zpět. Pevně věří, že kmenové buňky v kombinaci s hyperbarickou komorou, kam Adámka také odvezli, a potom následná péče spolu rehabilitacemi, dávají Adámkovi šanci, že se jeho stav zlepší.

Přispět Adámkovi můžete jakoukoliv částkou na transparentní účet o. p. s. Život dětem 1117771700/5500, variabilní symbol 1212. Veškeré informace jsou k dispozici také na webových stránkách nadace.

