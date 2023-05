Rakovina kůže začíná nenápadně, umí ale zabíjet. Riziko zvyšují i časté návštěvy solária

Běžný Čech má na svém těle průměrně osm mateřských znamének. Znaménka mohou být potenciální hrozbou pro vznik melanomu neboli kožního nádoru. Ten je jedním z nejnebezpečnějších onkologických onemocnění. Už proto bychom neměli podceňovat prevenci. Pozor by si měla dát hlavně riziková populace. Kdo do ní patří? Nejen to jsme zjišťovali u přední české dermatoložky Moniky Arenbergerové.

Dermatologa či kožního lékaře bychom měli navštěvovat pravidelně, přibližně jednou za dva roky. Na pozoru by ale měli být lidé, kteří mají světlejší pleť, spadají totiž do rizikové kategorie. „Tito lidé by měli na kontroly chodit jednou ročně. Nejde ale jen o světlou pleť, ale také o jedince, kteří mají hodně mateřských znamének. Tedy výrazně více než osm. Třeba 20 až 50 znamének na kůži," vysvětlila dermatoložka Monika Arenbergerová. Obecně by ale měli přijít i ti, kterým po 35. roce věku naroste nové znaménko. Stejně opatrní by měli být všichni, kteří se opakovaně spálili při pobytu na slunci. Foto: Novinky Běžná populace by dermatologa měla navštívit alespoň jednou za dva roky. „Dnes se již povědomí o melanomu, o rizicích slunečního záření podstatě zvýšilo," konstatovala lékařka, ale zároveň dodala, že stále je část populace, která problematice nevěnuje pozornost. „Pak se stává, že přijdou lidé a jsou překvapeni, že našli rizikový projev," doplnila. Melanom se u nás ročně projeví u přibližně 3500 lidí. V Česku podle dat žije 40 tisíc lidí s touto diagnózou. Rakovina kůže je pátý nejčastější nádor u žen, šestý u mužů. Celkem ročně kvůli melanomu zemře průměrně 450 Čechů. Žena věřila nebezpečnému mýtu, že se jí rakovina kůže netýká. Diagnóza ji šokovala Zdraví Pro lepší orientaci stavu mateřských znamének existuje takzvaná abeceda znamének. Ta obsahuje písmena od A do E, která určují znaky, podle kterých se lékaři i populace řídí v pohledu na aktuální stav znaménka na kůži. Abeceda zdravých znamének A je pro asymetrii. Když znaménko rozdělíte na dvě poloviny a jedna není identická s tou druhou, tak je právě pozitivní A. B je podle Arenbergerové pro ohraničení. „Všechna znaménka, která nejsou správně ohraničena, ale spíše se rozplývají do okolí, mohou být teoreticky také nebezpečná," vysvětlila. C je pro color, tedy barvu. „Všechna znaménka, která jsou hodně tmavá, až černá, jsou pro nás také zajímavá," dodala dermatoložka. D označuje rozměr. Většina znamének je nebezpečná od rozměru 5 milimetrů. E označuje evoluci, tedy znaménka, která se mění. „Pokud máte znaménko, o kterém víte, že ještě loni vypadalo jinak, tak by to měl být okamžit, který vás přivede k dermatologovi," doplnila. Foto: Novinky Znaménka se ukrývají často také ve vlasech. Solária. Krásná barva, ale… Podle Arenbergerové jsou solární studia jedním z rizik vzniku kožní rakoviny, hlavně jejich pravidelné navštěvování. „Původně jsme solária nepovažovali za nebezpečná, protože vyzařují jen ultrafialové záření typu A, které dělá hezkou hnědou pigmentaci. Později se ale ukázalo, že vyšší dávky opravdu zvyšují riziko kožní rakoviny," vysvětlila lékařka. Nechte si před létem zkontrolovat pigmentová znaménka Zdraví Dokonce se prý říká, že kdo chodí pravidelně do 35. roku do solária, u toho se až třikrát zvyšuje pravděpodobnost kožního nádoru. Zároveň lékařka dodává, že výjimečné návštěvy kvůli hezké barvě na ples či svatbu jsou v pořádku. Stan proti melanomu 2023 Zdarma si nechat zkontrolovat stav mateřských znamének budete mít možnost 15. a 16. května v Praze na Václavském náměstí, 22. 5. v Brně na náměstí Svobody a 23. 5. také v Ostravě na akci s názvem Stan proti melanomu.